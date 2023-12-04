"Кажуть, з роками змінилась". Співачка Лама показала, який вигляд мала 17 років тому (фото)

Українська співачка Наталія Дзеньків, більш відома як Lama, потішила прихильників архівним контентом. Знаменитість, яка нещодавно повернулася на сцену після тривалої перерви, показала, який вигляд мала 17 років тому.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку артистки.
47-річна виконавиця вирішила поностальгувати за молодими роками.
У мережі зірка опублікувала декілька світлин. Перший кадр зроблений у 2006 році, а другий - зараз.
Lama порівняла себе 17 років тому і зараз (фото: instagram.com/lamaukraine)
Співачка вирішила поцікавитися у фанів, наскільки вона змінилася за 17 років.
"Кажуть з роками не змінилась, а ви як думаєте?", - звернулася знаменитість до підписників.
Користувачі мережі засипали свого кумира компліментами, підкресливши, що Lama з роками стала лише краще.
Lama (фото: instagram.com/lamaukraine)
Наталя Дзеньків родом з Івано-Франківська. На початку 90-х співала у гурті "Магія". З 2005-го виступає під псевдонімом Lama.
Lama (фото: instagram.com/lamaukraine)
Її дебютний альбом "Мені так треба" мав великий успіх - за тиждень після виходу було продано близько 20 тисяч дисків.
У 2007 році виконавиця отримала премію MTV Europe Music Awards у категорії "Найкращий український виконавець".
Найвідоміші її треки: "Знаєш, як болить", "Моє серце", "Мені так треба", "Світло і тінь", "Тримай", "Літак".
Lama (фото: instagram.com/lamaukraine)
Понад десять років тому Lama зникла із медійного простору. А нещодавно вона зізналася, що до такого рішення її спонукав складний графік, з яким жінка не могла змиритись.
За словами артистки, вона не мала натхнення писати пісні, коли це було потрібно, зривала зйомки кліпів.
Через постійний стрес втратила сон і відчувала переважно негативні емоції.
Lama (фото: instagram.com/lamaukraine)
Раніше Lama зізналась, чому не хоче ставати матір’ю.
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