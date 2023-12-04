"Кажуть, з роками змінилась". Співачка Лама показала, який вигляд мала 17 років тому (фото)

Як Lama виглядала 17 років тому

47-річна виконавиця вирішила поностальгувати за молодими роками.

У мережі зірка опублікувала декілька світлин. Перший кадр зроблений у 2006 році, а другий - зараз.

Lama порівняла себе 17 років тому і зараз (фото: instagram.com/lamaukraine)

Співачка вирішила поцікавитися у фанів, наскільки вона змінилася за 17 років.

"Кажуть з роками не змінилась, а ви як думаєте?", - звернулася знаменитість до підписників.

Юзери відповіли

Користувачі мережі засипали свого кумира компліментами, підкресливши, що Lama з роками стала лише краще.

Lama (фото: instagram.com/lamaukraine)

Як вино - з роками тільки краще

Ще чарівніша

Звісно змінилась. Вже в очах є впевненість та розуміння, що ви знаєте, чого хочете і досягаєте

Памʼятаю, як директор школи порвала мій щоденник з вами, бо у вас був оголений пуп. Вона сказала, що це розпуста… я ридала

Коли була підлітком, захоплювалась вашим зовнішнім впізнаваним виглядом, і обожнювала музику

Моя рольова модель у мої 14 років

Для довідки

Наталя Дзеньків родом з Івано-Франківська. На початку 90-х співала у гурті "Магія". З 2005-го виступає під псевдонімом Lama.

Lama (фото: instagram.com/lamaukraine)

Її дебютний альбом "Мені так треба" мав великий успіх - за тиждень після виходу було продано близько 20 тисяч дисків.

У 2007 році виконавиця отримала премію MTV Europe Music Awards у категорії "Найкращий український виконавець".

Найвідоміші її треки: "Знаєш, як болить", "Моє серце", "Мені так треба", "Світло і тінь", "Тримай", "Літак".

Lama (фото: instagram.com/lamaukraine)

Понад десять років тому Lama зникла із медійного простору. А нещодавно вона зізналася, що до такого рішення її спонукав складний графік, з яким жінка не могла змиритись.

За словами артистки, вона не мала натхнення писати пісні, коли це було потрібно, зривала зйомки кліпів.

Через постійний стрес втратила сон і відчувала переважно негативні емоції.

Lama (фото: instagram.com/lamaukraine)