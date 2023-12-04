"Говорят, с годами изменилась". Певица Лама показала, как выглядела 17 лет назад (фото)

Как Lama выглядела 17 лет назад

47-летняя исполнительница решила поностальгировать по молодым годам.

В сети звезда опубликовала несколько фотографий. Первый кадр сделан в 2006 году, а второй - сейчас.

Lama сравнила себя 17 лет назад и сейчас (фото: instagram.com/lamaukraine)

Певица решила поинтересоваться у фанатов, насколько она изменилась за 17 лет.

"Говорят с годами не изменилась, а вы как думаете?", - обратилась знаменитость к подписчикам.

Юзеры ответили

Пользователи сети засыпали своего кумира комплиментами, подчеркнув, что Lama с годами стала только лучше.

Lama (фото: instagram.com/lamaukraine)

Як вино - з роками тільки краще

Ще чарівніша

Звісно змінилась. Вже в очах є впевненість та розуміння, що ви знаєте, чого хочете і досягаєте

Памʼятаю, як директор школи порвала мій щоденник з вами, бо у вас був оголений пуп. Вона сказала, що це розпуста… я ридала

Коли була підлітком, захоплювалась вашим зовнішнім впізнаваним виглядом, і обожнювала музику

Моя рольова модель у мої 14 років

Для справки

Наталья Дзенькив родом из Ивано-Франковска. В начале 90-х пела в группе "Магия". С 2005 года выступает под псевдонимом Lama.

Lama (фото: instagram.com/lamaukraine)

Ее дебютный альбом "Мені так треьа" имел большой успех - через неделю после выхода было продано около 20 тысяч дисков.

В 2007 году исполнительница получила премию MTV Europe Music Awards в категории "Лучший украинский исполнитель".

Самые ее треки: "Знаєш, як болить", "Моє серце", "Мені так треба", "Світло і тінь", "Тримай", "Літак".

Lama (фото: instagram.com/lamaukraine)

Более десяти лет назад Lama исчезла из медийного пространства. А недавно она призналась, что к такому решению ее побудил сложный график, с которым женщина не могла смириться.

По словам артистки, она не имела вдохновения писать песни, когда это было нужно, срывала съемки клипов.

Из-за постоянного стресса потеряла сон и испытывала преимущественно негативные эмоции.

Lama (фото: instagram.com/lamaukraine)