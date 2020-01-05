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Щороку одне і те ж: Меган Маркл пообіцяла фанатам стати краще

STYLERПерсони    05.01.2020 - 08:47
Щороку одне і те ж: Меган Маркл пообіцяла фанатам стати краще
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня Сассекська зробила гучну заяву

Меган Маркл неодноразово порушувала королівські правила і продовжує це робити. Адже, незважаючи на заборону користуватися соціальними мережами, шанувальники колишньої актриси досі знаходять її минулі списки новорічних обіцянок.

Колишня актриса оновлює список щороку, однак, як відомо, виконувати обіцянки їй вдається насилу.

"Пробігти марафон. Перестати гризти нігті. Припинити лаятися. Освіжити французький. Так виглядає мій список новорічних обіцянок щороку", - поділилася екс-актриса.

Все начало разваливаться: Меган Маркл утаила от общественности важный моментМеган Маркл (фото: Getty Images)

До слова, королева Великобританії Єлизавета II зазвичай ніколи не коментує скандали, які пов'язані з її сім'єю, проте під час традиційної різдвяної промови королева заявила, що рік 2019, пройшов не дуже гладко.

І, дивлячись на список Маркл, стає зрозуміло, чому Єлизавета II вважає, що часом шлях "був відверто вибоїстим". Адже встежити за кожним членом сім'ї і вчити кожного манерам - не так легко, як може здатися.

Нагадаємо, що близька подруга принца Чарльза американська актриса Стефані Пауерс жорстко розкритикувала Меган Маркл за те, що герцогиня перетворює життя королівської сім'ї в своє власне шоу.

Вона зазначила, що Меган робить все, щоб бути зіркою і всіляко намагається привернути до себе увагу, але це зовсім не та модель поведінки, якої їй потрібно дотримуватися.

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