Каждую минуту вас отслеживают: Лукашенко отличился высказыванием о iPhone 12

Александр Лукашенко внезапно обрушился с критикой на современные смартфоны и разнес в пух и прах iPhone 12. Он заявил, что все эти современные гаджеты созданы для слежки.
Об этом президент Беларуси рассказал на Всебелорусском народном собрании, сообщает Onliner.
Лукашенко рассказал на собрании, почему Беларусь без олигархов и призвал всех отказаться от всех современных дорогостоящих гаджетов, в том числе и от iPhone 12, так как через них американские спецслужбы осуществляют слежку.
"Видите, обиженные, бедные, без олигархов Беларусь. Я не говорю о двенадцатые смартфоны и айфоны. Ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и чем вы там занимаетесь по этим айфонам, покупайте. Если вы не слышите, что я говорю. Умные люди уже давно ищут кнопочные телефоны. А мы...", - заявил Александр Лукашенко.
Видео его заявления можно посмотреть тут.
Стоит отметить, что он не стал рассказывать, каким именно телефоном он пользуется сам. Мало того, Лукашенко заявил, что с собой телефон он не носит и у него для этого есть помощники, которые приносят ему телефон, если ему кто-то звонит.
Лукашенко раскритиковал iPhone 12 и призвал пользоваться кнопочными телефонами
Ранее мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его полномочия слишком тяжелы для одного человека.
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