Кожну хвилину вас відстежують: Лукашенко відзначився висловлюванням про iPhone 12

Олександр Лукашенко раптово обрушився з критикою на сучасні смартфони та розніс в пух і прах iPhone 12. Він заявив, що всі ці сучасні гаджети створені для стеження.
Про це президент Білорусі розповів на Всебілоруських народних зборах, повідомляє Onliner.
Лукашенко розповів на зборах, чому Білорусь без олігархів і закликав всіх відмовитися від усіх сучасних дорогих гаджетів, в тому числі й від iPhone 12, через те, що через них американські спецслужби здійснюють стеження.
"Бачите, ображені, бідні, без олігархів Білорусь. Я не кажу про дванадцяті смартфони та айфони. Заради бога, телефонуйте. Хочете, щоб кожну хвилину вас американці відстежували, де ви знаходитеся і чим ви там займаєтеся з цим айфоном, купуйте. Якщо ви не чуєте, що я кажу. Розумні люди вже давно шукають кнопкові телефони. А ми...", - заявив Олександр Лукашенко.
Відео його заяви можна подивитися тут.
Варто відзначити, що він не став розповідати, яким саме телефоном він користується сам. Мало того, Лукашенко заявив, що з собою телефон він не носить і у нього для цього є помічники, які приносять йому телефон, якщо йому хтось дзвонить.
Лукашенко розкритикував iPhone 12 і закликав користуватися кнопковими телефонами
Раніше ми писали про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його повноваження занадто важкі для однієї людини.
А також ми розповідали про те, що Олександр Лукашенко очолив антирейтинг довіри. Йому не довіряє більше 50% населення. У цьому рейтингу його обійшов лише один політик – Володимир Путін.