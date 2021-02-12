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Кожну хвилину вас відстежують: Лукашенко відзначився висловлюванням про iPhone 12

Автор: Анна Шиканова

Олександр Лукашенко раптово обрушився з критикою на сучасні смартфони та розніс в пух і прах iPhone 12. Він заявив, що всі ці сучасні гаджети створені для стеження.

Про це президент Білорусі розповів на Всебілоруських народних зборах, повідомляє Onliner.

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Лукашенко розповів на зборах, чому Білорусь без олігархів і закликав всіх відмовитися від усіх сучасних дорогих гаджетів, в тому числі й від iPhone 12, через те, що через них американські спецслужби здійснюють стеження.

"Бачите, ображені, бідні, без олігархів Білорусь. Я не кажу про дванадцяті смартфони та айфони. Заради бога, телефонуйте. Хочете, щоб кожну хвилину вас американці відстежували, де ви знаходитеся і чим ви там займаєтеся з цим айфоном, купуйте. Якщо ви не чуєте, що я кажу. Розумні люди вже давно шукають кнопкові телефони. А ми...", - заявив Олександр Лукашенко.

Відео його заяви можна подивитися тут.

Варто відзначити, що він не став розповідати, яким саме телефоном він користується сам. Мало того, Лукашенко заявив, що з собою телефон він не носить і у нього для цього є помічники, які приносять йому телефон, якщо йому хтось дзвонить.

Лукашенко розкритикував iPhone 12 і закликав користуватися кнопковими телефонами

Раніше ми писали про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його повноваження занадто важкі для однієї людини.

А також ми розповідали про те, що Олександр Лукашенко очолив антирейтинг довіри. Йому не довіряє більше 50% населення. У цьому рейтингу його обійшов лише один політик – Володимир Путін.

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