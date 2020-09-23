Каждого украинца заставят отдать по 16 тысяч: на что пойдут деньги

В Украине все работающие граждане обязаны платить налоги, которые в последствии государство распределяет на нужды страны. Бюджет страны – это деньги всех налогоплательщиков, который пополняется за счет зарплат рядовых украинцев, покупающих товары и услуги, оплачивающих акцизы и сборы.

Так, если разделить расходы на общее количество украинцев по данным электронной переписи (37,29 млн), то окажется, что каждый гражданин, включая новорожденных, отдает своими налогами около 4,1 тыс. грн на медицину в год, 4,6 тыс. грн на образование и всего 201,5 грн в год на культуру. Детали рассказывает OBOZREVATEL.

Сколько каждый украинец отдает своих налогов:

на медицину – 4 188 грн (или 156,2 млрд грн со всего бюджета);

на образование – 4 660 грн (или 173,8 млрд грн);

на культуру – 201,5 грн (или 7,5 млрд грн);

на безопасность и оборону – 7 163 грн (или 267,1 млрд);

НАБУ – 28,5 грн (или 1 млрд);

Офис президента – 28,55 (1,2 млрд грн);

Аппарат Верховной Рады – 36,2 грн (1,35 млрд);

Кабинет министров – 65,7 грн (2,45 млрд);

ПФУ – 5 465 грн (203,8 млрд).

Самая большая статья расходов – на погашение и обслуживание государственного долга – 599,8 млрд. Или 16 084 грн с каждого украинца, включая новорожденных. Отметим, это уже не первый год, когда больше всего средств приходится тратить именно на долги.

При этом в следующем году за деньги налогоплательщиков планируется повышение минималки с 1 января до 6000 и с июля – до 6500 гривен. За ними вырастут заработные платы бюджетников. В проекте госбюджета указано, что власти планируют увеличить расходы на образование на 28%.

Также ожидается трехразовое повышение минимальной пенсии в 2021 году. С 1 января – 1769 грн, с 1 июля – 1854 грн, с 1 декабря – 1934 грн.

Ранее РБК-Украина сообщало, что руководство НКРЭКУ планирует увеличить зарплатный фонд на 50%.

Также мы писали, что в Украине может появиться Госфонд поддержки медицины, спорта и культуры.