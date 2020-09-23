Кожного українця змусять віддати по 16 тисяч: на що підуть гроші

В Україні всі працюючі громадяни зобов'язані платити податки, які надалі держава розподіляє на потреби країни. Бюджет країни – це гроші всіх платників податків, який поповнюється коштом зарплат рядових українців, які купують товари та послуги, сплачують акцизи й збори.

Так, якщо розділити витрати на загальну кількість українців за даними електронного перепису (37,29 млн), то виявиться, що кожний громадянин, включаючи новонароджених, віддає своїми податками близько 4,1 тис. грн на медицину в рік, 4,6 тис. грн на освіту і всього 201,5 грн в рік на культуру. Деталі розповідає OBOZREVATEL.

Скільки кожен українець віддає своїх податків:

на медицину – 4 188 грн (або 156,2 млрд грн з усього бюджету);

на освіту – 4 660 грн (або 173,8 млрд грн);

на культуру – 201,5 грн (або на 7,5 млрд грн);

на безпеку й оборону – 7 163 грн (або 267,1 млрд);

НАБУ – 28,5 грн (або на 1 млрд);

Офіс президента – 28,55 (1,2 млрд грн);

Апарат Верховної Ради – 36,2 грн (1,35 млрд);

Кабінет міністрів – 65,7 грн (2,45 млрд);

ПФУ – 5 465 грн (203,8 млрд)

Найбільша стаття витрат – на погашення й обслуговування державного боргу – 599,8 млрд. Або 16 084 грн з кожного українця, включаючи немовлят. Зазначимо, це вже не перший рік, коли найбільше коштів доводиться витрачати саме на борги.

При цьому в наступному році за гроші платників податків планується підвищення мінімалки з 1 січня до 6000 і з липня – до 6500 гривень. За ними виростуть заробітні плати бюджетників. У проєкті держбюджету зазначено, що влада планує збільшити витрати на освіту на 28%.

Також очікується триразове підвищення мінімальної пенсії у 2021 році. З 1 січня – 1769 грн, з 1 липня – 1854 грн, з 1 грудня – 1934 грн.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що керівництво НКРЕКП планує збільшити зарплатний фонд на 50%.

Також ми писали, що в Україні може з'явитися Держфонд підтримки медицини, спорту та культури.