В Украине может появиться Госфонд поддержки медицины, спорта и культуры

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине может появиться Государственный фонд поддержки медицины, спорта и культуры. Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта рекомендует ВР принять за основу соответствующий законопроект №3899.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

Данный проект предлагает направить средства, полученные от легализации игорного бизнеса, на социальные цели. В частности, закон предусматривает:

создание Государственного фонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки в составе спецфонда госбюджета;

направление отчислений ежегодных лицензионных платежей на деятельность в сфере игорного бизнеса в этот фонд;

направление 50% платежей за лицензии на деятельность по организации и проведению азартных игр в казино и на игровых столах, а также 100% платежей за лицензии на букмекерские пункты в бюджеты местного самоуправления по местонахождению игорного заведения.

"Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять за основу законопроект №3899 с предложениями комитета, а проект № 3899-1 отправить субъектам законодательной инициативы на доработку", - указано в сообщении.

Напомним, в начале августа закон о легализации игорного бизнеса подписал глава государства Владимир Зеленский.

Подробнее о том, как будет работать закон читайте в материале РБК-Украина "Азарт в законе: как будет работать игорный бизнес в Украине".