У каждого свой протест: Шуфрич в новом амплуа рассмешил сеть (фото)

Нестор Шуфрич, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", изрядно повеселил пользователей социальных сетей своим необычным протестом в Верховной Раде. Фото разместил на своей странице фотограф Ян Доброносов.

Нестор Шуфрич появился в среду, 2 октября, в Верховной Раде с черной лентой, которой заклеил себе рот. Выяснилось, что таким образом Шуфрич хотел выразить свой протест против решения Национального совета по поводу продления лицензий телеканалам "112 канал Украина" NewsOne и ZIK. Нестора Шуфрича также поддержал и Вадим Рабинович. Они повесили на трибуну Верховной Рады плакат, на котором было написано: "Я против цензуры".

Нестор Шуфрич (фото: facebook.com/yan.dobronosov)

Также акцию протеста поддержали и телеканалы. Они на полчаса прекратили свою вещание и в знак протеста показывали кадры с людьми, у которых был рот заклеен черным скотчем.

"Власти хотят закрыть рот всем, кто говорит не то, что им нравится. Но несмотря на все попытки, закрыть рот независимым СМИ не удастся. Мы боремся и будем бороться до самой победы, которая, мы искренне верим, наступит. Рано или поздно, слово в Украине снова станет свободным", - заявил генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский.

Фото: facebook.com/yan.dobronosov

Фотография Нестора Шуфрича с заклеенным ртом повеселила пользователей сети. Они отметили, что черная лента ему очень идет.

Скриншот комментариев (facebook.com/yan.dobronosov)