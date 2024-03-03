Кайлі Дженнер презентувала свої дебютні "космічні" парфуми (фото, відео)

Кайлі Дженнер презентувала "космічні" парфуми

Не секрет, що Кайлі давно є власницею косметичного бренду, який вже встиг підкорити весь світ. Зокрема вона випускає декоративну косметику і робить акцент на блиски для губ.

Та цього разу Дженнер вирішила випустити лінійку парфумів під назвою Cosmic. Свої парфуми інфлюєнсерка презентувала на офіційній сторінці бренду.

"Мій дебютний аромат стартує 7 березня. cosmic - це солодкий, теплий квітковий, піднесений аромат, який ідеально підходить для дня і ночі. Зустрічайте ноти: верхні: зірковий жасмин (квітковий, солодкий) + кривавий апельсин (яскравий, цитрусовий) серце: акорд золотистої амбри (багатий) + акорд червоної півонії (ніжний, солодкий, квітковий)", - описала свій новий та особливий аромат Кайлі.

Кайлі Дженнер презентувала "космічні" парфуми (фото: instagram.com/kyliecosmetics)

Також Дженнер описала флакон для своїх парфумів та назвала його особливим та космічним.

"З іншого світу. наша скульптурна пляшка була сформована так, щоб ідеально поміщалася на долоні", - пише Кайлі про флакон парфумів.

Він має різні об’єми,30 мілілітрів, 50 та 100, щоб кожен, хто хоче придбати їх, міг вибрати зручний для себе формат.

Флакон для "космічних" парфумів Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliecosmetics)

Свої нові парфуми модель презентувала кількома відео, які передають всю красу та особливість її нового проекту, в який вона вклала всю душу та креатив.