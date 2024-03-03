Кайли Дженнер представила свои дебютные "космические" духи (фото, видео)

Кайли Дженнер презентовала "космические" духи

Не секрет, что Кайли давно владеет косметическим брендом, который уже успел покорить весь мир. В частности, она выпускает декоративную косметику и делает акцент на блески для губ.

Но на этот раз Дженнер решила выпустить линейку духов под названием Cosmic. Свои духи инфлюенсер презентовала на официальной странице бренда.

"Мой дебютный аромат стартует 7 марта. cosmic - это сладкий, теплый цветочный, приподнятый аромат, который идеально подходит для дня и ночи. Встречайте ноты: верхние: звездный жасмин (цветочный, сладкий) + кровавый апельсин (яркий, цитрусовый) сердце: аккорд золотистой амбры (богатый) + аккорд красного пиона (нежный, сладкий, цветочный)", - описала свой новый и особый аромат Кайли.

Кайли Дженнер представила "космические" духи (фото: instagram.com/kyliecosmetics)

Также Дженнер описала флакон для своих духов и назвала его особенным и космическим.

"Из другого мира. наша скульптурная бутылка была сформирована так, чтобы идеально помещалась на ладони", - пишет Кайли о флаконе духов.

Он имеет разные объемы, 30 миллилитров, 50 и 100, чтобы каждый, кто хочет приобрести их, мог выбрать удобный для себя формат.

Флакон для "космических" духов Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliecosmetics)

Свои новые духи модель презентовала несколькими видео, которые передают всю красоту и особенность нового проекта, в который она вложила всю душу и креатив.