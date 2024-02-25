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Кайлі Дженнер показала нові звабливі образи (фото)

Неділя 25 лютого 2024 12:29
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Кайлі Дженнер показала нові звабливі образи (фото) Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Юлія Любченко

Кайлі Дженнер - модель та засновниця бренду косметики, яка є досить популярною та затребуваною у світі модної індустрії, показала нові образи.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Кайлі Дженнер показала нові образи

Кайлі Дженнер досить часто стає обличчям для різних брендів, і для своїх у тому числі. Вона має розкішну фігуру та зовнішність, що дозволяє жінці бути однією з топових моделей Голлівуду.

Цього разу Кайлі продемонструвала досить цікаві сукні у білому та чорному кольорах. Кожна сукня, яку показала Дженнер є унікальною та має цікаві й досить звабливі розрізи.

Варто сказати, що кожен образ Кайлі виглядає приголомшливо, оскільки сама ідея зйомки є незвичайною. Адже кожна з моделей позує не просто у студії, вони ходять або лежать на диванах. І все це у поєднанні з відвертими сукнями має особливу історію.

Спочатку Дженнер показала більш-менш класичний образ - сукня довжини міді у білому кольорі з розрізами на талії та одним відкритим плечем. Жінка зібрала волосся у пучок та доповнила образ босоніжками на невисоких підборах.

Кайлі Дженнер показала нові звабливі образи (фото)Кайлі Дженнер показала нові звабливі образи (фото)

Кайлі Дженнер показала нові образи (фото: instagram.com/kyliejenner)

Далі Кайлі приміряла довгу сукню молочного відтінку, яка має цікаве оформлення рукавів. У цій сукні дівчина позує лежачи на кріслі.

Кайлі Дженнер показала нові звабливі образи (фото)Кайлі Дженнер показала нові звабливі образи (фото)

Кайлі Дженнер показала нові образи (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також у гардеробі моделі були однакові міні-сукні у чорному та білому кольорах з цікавим вирізом на руці, а також костюм, що складається зі спідниці та топу чорного кольору.

Кожен з образів Дженнер дійсно має чудовий вигляд та демонструє її професіоналізм, як моделі й красу, як жінки.

Кайлі Дженнер показала нові звабливі образи (фото)Кайлі Дженнер показала нові звабливі образи (фото)Кайлі Дженнер показала нові звабливі образи (фото)Кайлі Дженнер показала нові звабливі образи (фото)Кайлі Дженнер показала нові звабливі образи (фото)Кайлі Дженнер показала нові звабливі образи (фото)Кайлі Дженнер показала нові звабливі образи (фото)Кайлі Дженнер показала нові звабливі образи (фото)Кайлі Дженнер показала нові звабливі образи (фото)Кайлі Дженнер показала нові звабливі образи (фото)

Кайлі Дженнер показала нові образи (фото: instagram.com/kyliejenner)

Раніше ми розповідали, як Кайлі Дженнер носить яскраву спідницю.

Також читайте, як Кайлі Дженнер у новому образі засвітила красу декольте.

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