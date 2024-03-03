ua en ru
Пн, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кайлі Дженнер презентувала свої дебютні "космічні" парфуми (фото, відео)

Неділя 03 березня 2024 22:37
UA EN RU
Кайлі Дженнер презентувала свої дебютні "космічні" парфуми (фото, відео) Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Юлія Любченко

Кайлі Дженнер представила свій перший "космічний" парфум під назвою Cosmic та вже встигла анонсувати дату виходу та описати його.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-прфіль косметики від Кайлі.

Кайлі Дженнер презентувала "космічні" парфуми

Не секрет, що Кайлі давно є власницею косметичного бренду, який вже встиг підкорити весь світ. Зокрема вона випускає декоративну косметику і робить акцент на блиски для губ.

Та цього разу Дженнер вирішила випустити лінійку парфумів під назвою Cosmic. Свої парфуми інфлюєнсерка презентувала на офіційній сторінці бренду.

"Мій дебютний аромат стартує 7 березня. cosmic - це солодкий, теплий квітковий, піднесений аромат, який ідеально підходить для дня і ночі. Зустрічайте ноти: верхні: зірковий жасмин (квітковий, солодкий) + кривавий апельсин (яскравий, цитрусовий) серце: акорд золотистої амбри (багатий) + акорд червоної півонії (ніжний, солодкий, квітковий)", - описала свій новий та особливий аромат Кайлі.

Кайлі Дженнер презентувала свої дебютні &quot;космічні&quot; парфуми (фото, відео)Кайлі Дженнер презентувала свої дебютні &quot;космічні&quot; парфуми (фото, відео)Кайлі Дженнер презентувала свої дебютні &quot;космічні&quot; парфуми (фото, відео)

Кайлі Дженнер презентувала "космічні" парфуми (фото: instagram.com/kyliecosmetics)

Також Дженнер описала флакон для своїх парфумів та назвала його особливим та космічним.

"З іншого світу. наша скульптурна пляшка була сформована так, щоб ідеально поміщалася на долоні", - пише Кайлі про флакон парфумів.

Він має різні об’єми,30 мілілітрів, 50 та 100, щоб кожен, хто хоче придбати їх, міг вибрати зручний для себе формат.

Кайлі Дженнер презентувала свої дебютні &quot;космічні&quot; парфуми (фото, відео)Кайлі Дженнер презентувала свої дебютні &quot;космічні&quot; парфуми (фото, відео)

Флакон для "космічних" парфумів Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliecosmetics)

Свої нові парфуми модель презентувала кількома відео, які передають всю красу та особливість її нового проекту, в який вона вклала всю душу та креатив.

Раніше ми розповідали, що Кайлі Дженнер показала нові звабливі образи.

Також читайте, як візажистка розібрала техніку макіяжу Кайлі Дженнер.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кайли Дженнер Парфуми
NEWS
В Одесі завершили пошукову операцію на місці удару дрона
В Одесі завершили пошукову операцію на місці удару дрона