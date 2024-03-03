ua en ru
Пн, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кайли Дженнер представила свои дебютные "космические" духи (фото, видео)

Воскресенье 03 марта 2024 22:37
UA EN RU
Кайли Дженнер представила свои дебютные "космические" духи (фото, видео) Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Юлия Любченко

Кайли Дженнер представила свой первый "космический" парфюм под названием Cosmic и уже успела анонсировать дату выхода и описать его.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль косметики от Кайли.

Кайли Дженнер презентовала "космические" духи

Не секрет, что Кайли давно владеет косметическим брендом, который уже успел покорить весь мир. В частности, она выпускает декоративную косметику и делает акцент на блески для губ.

Но на этот раз Дженнер решила выпустить линейку духов под названием Cosmic. Свои духи инфлюенсер презентовала на официальной странице бренда.

"Мой дебютный аромат стартует 7 марта. cosmic - это сладкий, теплый цветочный, приподнятый аромат, который идеально подходит для дня и ночи. Встречайте ноты: верхние: звездный жасмин (цветочный, сладкий) + кровавый апельсин (яркий, цитрусовый) сердце: аккорд золотистой амбры (богатый) + аккорд красного пиона (нежный, сладкий, цветочный)", - описала свой новый и особый аромат Кайли.

Кайли Дженнер представила свои дебютные &quot;космические&quot; духи (фото, видео)Кайли Дженнер представила свои дебютные &quot;космические&quot; духи (фото, видео)Кайли Дженнер представила свои дебютные &quot;космические&quot; духи (фото, видео)

Кайли Дженнер представила "космические" духи (фото: instagram.com/kyliecosmetics)

Также Дженнер описала флакон для своих духов и назвала его особенным и космическим.

"Из другого мира. наша скульптурная бутылка была сформирована так, чтобы идеально помещалась на ладони", - пишет Кайли о флаконе духов.

Он имеет разные объемы, 30 миллилитров, 50 и 100, чтобы каждый, кто хочет приобрести их, мог выбрать удобный для себя формат.

Кайли Дженнер представила свои дебютные &quot;космические&quot; духи (фото, видео)Кайли Дженнер представила свои дебютные &quot;космические&quot; духи (фото, видео)

Флакон для "космических" духов Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliecosmetics)

Свои новые духи модель презентовала несколькими видео, которые передают всю красоту и особенность нового проекта, в который она вложила всю душу и креатив.

Ранее мы рассказывали, что Кайли Дженнер показала новые соблазнительные образы.

Также читайте, как визажистка разобрала технику макияжа Кайли Дженнер.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кайли Дженнер Духи
NEWS
В Одессе завершили поисковую операцию на месте удара дрона
В Одессе завершили поисковую операцию на месте удара дрона