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Кайлі Дженнер показала, як носити яскраву сукню навесні

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Юлія Любченко

Кайлі Дженнер - відома модель та модельєрка, яка любить демонструвати цікаві луки, які може повторити кожна.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Кайлі Дженнер показала фото у яскравій сукні 

Кайлі нещодавно випустила нову колекцію речей, в яку увійшли оригінальні сукні, спідниці та топи. Кожна річ має унікальний дизайн та трендовий колір. 

Однією з особливостей колекції є те, що модель сама ж і стала її обличчям. В одній з фотосесій Кайлі продемонструвала товари й показала, як їх можна носити у повсякденному житті. 

Не секрет, що речі власного виробництва носить і сама Дженнер у звичайному житті. Так, наприклад, жінка показала як можна носити яскраву сукню навесні. 

Кайлі Дженнер показала, як носити яскраву сукню (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі одягнула яскраво-помаранчеву сукню з цікавим перелетом на ключиці з однієї сторони, а от з іншої сторони плече прикриває звичайний короткий рукавчик. 

Свій яскравий лук Дженнер доповнила масивними аксесуарами та розпустила волосся, зробивши мокрий ефект. 

Тож, сукню яскравого кольору можна носити у повсякденному житті, адже вона досить гарно підходить для вечірніх виходів та простих прогулянок.

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Кайлі ДженнерМодні трендиМодельєр