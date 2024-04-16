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Кайли Дженнер показала, как носить яркое платье весной

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Юлия Любченко

Кайли Дженнер - известная модель и модельер, которая любит демонстрировать интересные луга, которые может повторить каждая.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Кайли Дженнер показала фото в ярком платье

Кайли недавно выпустила новую коллекцию вещей, в которую вошли оригинальные платья, юбки и топы. У каждой вещи есть уникальный дизайн и трендовый цвет.

Одной из особенностей коллекции является то, что модель сама и стала ее лицом. В одной из фотосессий Кайли продемонстрировала товары и показала, как их можно носить в повседневной жизни.

Не секрет, что вещи собственного производства носит и сама Дженнер в обычной жизни. Так, например, женщина показала, как можно носить яркое платье весной.

Кайли Дженнер показала, как носить яркое платье (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли надела ярко-оранжевое платье с интересным перелетом на ключице с одной стороны, а вот с другой стороны плечо прикрывает обычный короткий рукавчик.

Свой яркий лук Дженнер дополнила массивными аксессуарами и распустила волосы, сделав мокрый эффект.

Платье яркого цвета можно носить в повседневной жизни, ведь оно достаточно хорошо подходит для вечерних выходов и простых прогулок.

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Кайли ДженнерМодные трендыМодельер