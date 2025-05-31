Кавова гуща: для яких рослин це найкраще добриво, а для яких - "отрута"

Після приготування кави залишки меленої кави зазвичай викидають, але даремно - кавова гуща може стати справжнім скарбом для садівників і городників. Однак, аби не зашкодити ґрунту, застосовувати її потрібно обдумано.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які культури краще удобрювати кавовою гущею, як її використовувати та чому цей органічний засіб вартий уваги.

Корисні властивості кавової гущі

Кавова гуща містить велику кількість азоту - елементу, що відповідає за зелений ріст рослин. Також до її складу входять калій, фосфор, антиоксиданти й органічні кислоти, які покращують родючість ґрунту.

Гуща робить землю пухкішою, покращує її структуру, зберігає вологу і поступово вивільняє поживні речовини. Окрім живлення, кавова гуща має ще одну перевагу - вона допомагає відлякувати деяких шкідників, таких як слимаки, мурахи й личинки.

Як правильно застосовувати кавову гущу

Перш ніж використовувати гущу, її варто підсушити - це знижує кислотність. Після цього варіантів застосування безліч:

У компості: додають до органічних відходів у пропорції до 10%.

додають до органічних відходів у пропорції до 10%. Для дренажу: насипають трохи на шар керамзиту в горщиках.

насипають трохи на шар керамзиту в горщиках. У рідкому вигляді: 3 ложки на 10 літрів води - для поливу квітів.

3 ложки на 10 літрів води - для поливу квітів. Для овочів: змішують з попелом (5:7) і додають під корінь.

змішують з попелом (5:7) і додають під корінь. Від шкідників: розсипають навколо рослин або по грядках.

Усі варіанти вимагають подальшого поливу, щоби поживні речовини краще засвоїлись.

Кавова гуща - майже універсальне добриво (фото: Pexels.com)

Які рослини "люблять" кавову гущу

Найкраще на кавову гущу реагують овочі та ягоди, які віддають перевагу слабокислим ґрунтам:

Овочі: огірки, перець, помідори, редис, морква, картопля, цибуля.

огірки, перець, помідори, редис, морква, картопля, цибуля. Ягоди: полуниця, аґрус, брусниця, журавлина.

полуниця, аґрус, брусниця, журавлина. Квіти: гортензії, лілії, азалії, камелії, півонії, бегонії, троянди.

Особливо ефективне застосування кавової гущі при посадці насіння - її змішують із насінням моркви або редьки для покращення проростання і врожайності.

Кому кавова гуща не підходить

Є культури, для яких кавова гуща небажана. Через підвищену кислотність вона може пригнічувати:

Зелень: шпинат, салат, руколу.

шпинат, салат, руколу. Бобові: горох, квасолю.

горох, квасолю. Капусту: усі види капустяних культур.

Також не рекомендується використовувати гущу для герані та пеларгонії - ці квіти погано реагують на зміни кислотності.

Поради для максимального ефекту

Використовуйте кавову гущу з середини весни до кінця липня - саме в цей період рослини активно засвоюють азот. Не перевищуйте рекомендовані дози й не забувайте про полив.

Залишки гущі зручно збирати взимку - достатньо висушити їх і зберігати в герметичній ємності. Не використовуйте гущу щодня - краще чергувати з іншими видами підживлення.