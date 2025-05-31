Кавова гуща: для яких рослин це найкраще добриво, а для яких - "отрута"
Після приготування кави залишки меленої кави зазвичай викидають, але даремно - кавова гуща може стати справжнім скарбом для садівників і городників. Однак, аби не зашкодити ґрунту, застосовувати її потрібно обдумано.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які культури краще удобрювати кавовою гущею, як її використовувати та чому цей органічний засіб вартий уваги.
Корисні властивості кавової гущі
Кавова гуща містить велику кількість азоту - елементу, що відповідає за зелений ріст рослин. Також до її складу входять калій, фосфор, антиоксиданти й органічні кислоти, які покращують родючість ґрунту.
Гуща робить землю пухкішою, покращує її структуру, зберігає вологу і поступово вивільняє поживні речовини. Окрім живлення, кавова гуща має ще одну перевагу - вона допомагає відлякувати деяких шкідників, таких як слимаки, мурахи й личинки.
Як правильно застосовувати кавову гущу
Перш ніж використовувати гущу, її варто підсушити - це знижує кислотність. Після цього варіантів застосування безліч:
- У компості: додають до органічних відходів у пропорції до 10%.
- Для дренажу: насипають трохи на шар керамзиту в горщиках.
- У рідкому вигляді: 3 ложки на 10 літрів води - для поливу квітів.
- Для овочів: змішують з попелом (5:7) і додають під корінь.
- Від шкідників: розсипають навколо рослин або по грядках.
Усі варіанти вимагають подальшого поливу, щоби поживні речовини краще засвоїлись.
Кавова гуща - майже універсальне добриво (фото: Pexels.com)
Які рослини "люблять" кавову гущу
Найкраще на кавову гущу реагують овочі та ягоди, які віддають перевагу слабокислим ґрунтам:
- Овочі: огірки, перець, помідори, редис, морква, картопля, цибуля.
- Ягоди: полуниця, аґрус, брусниця, журавлина.
- Квіти: гортензії, лілії, азалії, камелії, півонії, бегонії, троянди.
Особливо ефективне застосування кавової гущі при посадці насіння - її змішують із насінням моркви або редьки для покращення проростання і врожайності.
Кому кавова гуща не підходить
Є культури, для яких кавова гуща небажана. Через підвищену кислотність вона може пригнічувати:
- Зелень: шпинат, салат, руколу.
- Бобові: горох, квасолю.
- Капусту: усі види капустяних культур.
Також не рекомендується використовувати гущу для герані та пеларгонії - ці квіти погано реагують на зміни кислотності.
Поради для максимального ефекту
Використовуйте кавову гущу з середини весни до кінця липня - саме в цей період рослини активно засвоюють азот. Не перевищуйте рекомендовані дози й не забувайте про полив.
Залишки гущі зручно збирати взимку - достатньо висушити їх і зберігати в герметичній ємності. Не використовуйте гущу щодня - краще чергувати з іншими видами підживлення.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Real Simple, Ogorod.ua, Bob Vila.