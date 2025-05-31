Кофейная гуща: для каких растений это лучшее удобрение, а для каких - "яд"
После приготовления кофе остатки молотого кофе обычно выбрасывают, но зря - кофейная гуща может стать настоящим сокровищем для садоводов и огородников. Однако, чтобы не навредить почве, применять ее нужно обдуманно.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие культуры лучше удобрять кофейной гущей, как ее использовать и почему это органическое средство заслуживает внимания.
Полезные свойства кофейной гущи
Кофейная гуща содержит большое количество азота - элемента, отвечающего за зеленый рост растений. Также в ее состав входят калий, фосфор, антиоксиданты и органические кислоты, которые улучшают плодородие почвы.
Гуща делает землю более рыхлой, улучшает ее структуру, сохраняет влагу и постепенно высвобождает питательные вещества. Кроме питания, кофейная гуща имеет еще одно преимущество - она помогает отпугивать некоторых вредителей, таких как слизни, муравьи и личинки.
Как правильно применять кофейную гущу
Прежде чем использовать гущу, ее стоит подсушить - это снижает кислотность. После этого вариантов применения множество:
- В компосте: добавляют к органическим отходам в пропорции до 10%.
- Для дренажа: насыпают немного на слой керамзита в горшках.
- В жидком виде: 3 ложки на 10 литров воды - для полива цветов.
- Для овощей: смешивают с золой (5:7) и добавляют под корень.
- От вредителей: рассыпают вокруг растений или по грядкам.
Все варианты требуют последующего полива, чтобы питательные вещества лучше усвоились.
Кофейная гуща - почти универсальное удобрение (фото: Pexels.com)
Какие растения "любят" кофейную гущу
Лучше всего на кофейную гущу реагируют овощи и ягоды, которые предпочитают слабокислые почвы:
- Овощи: огурцы, перец, помидоры, редис, морковь, картофель, лук.
- Ягоды: клубника, крыжовник, брусника, клюква.
- Цветы: гортензии, лилии, азалии, камелии, пионы, бегонии, розы.
Особенно эффективно применение кофейной гущи при посадке семян - ее смешивают с семенами моркови или редьки для улучшения прорастания и урожайности.
Кому кофейная гуща не подходит
Есть культуры, для которых кофейная гуща нежелательна. Из-за повышенной кислотности она может угнетать:
- Зелень: шпинат, салат, рукколу.
- Бобовые: горох, фасоль.
- Капусту: все виды капустных культур.
Также не рекомендуется использовать гущу для герани и пеларгонии - эти цветы плохо реагируют на изменения кислотности.
Советы для максимального эффекта
Используйте кофейную гущу с середины весны до конца июля - именно в этот период растения активно усваивают азот. Не превышайте рекомендованные дозы и не забывайте о поливе.
Остатки гущи удобно собирать зимой - достаточно высушить их и хранить в герметичной емкости. Не используйте гущу ежедневно - лучше чередовать с другими видами подкормок.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Real Simple, Ogorod.ua, Bob Vila.