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Кофейная гуща: для каких растений это лучшее удобрение, а для каких - "яд"

Суббота 31 мая 2025 11:00
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Кофейная гуща: для каких растений это лучшее удобрение, а для каких - "яд" Какие растения лучше всего подкармливать кофейной гущей (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

После приготовления кофе остатки молотого кофе обычно выбрасывают, но зря - кофейная гуща может стать настоящим сокровищем для садоводов и огородников. Однако, чтобы не навредить почве, применять ее нужно обдуманно.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие культуры лучше удобрять кофейной гущей, как ее использовать и почему это органическое средство заслуживает внимания.

Полезные свойства кофейной гущи

Кофейная гуща содержит большое количество азота - элемента, отвечающего за зеленый рост растений. Также в ее состав входят калий, фосфор, антиоксиданты и органические кислоты, которые улучшают плодородие почвы.

Гуща делает землю более рыхлой, улучшает ее структуру, сохраняет влагу и постепенно высвобождает питательные вещества. Кроме питания, кофейная гуща имеет еще одно преимущество - она помогает отпугивать некоторых вредителей, таких как слизни, муравьи и личинки.

Как правильно применять кофейную гущу

Прежде чем использовать гущу, ее стоит подсушить - это снижает кислотность. После этого вариантов применения множество:

  • В компосте: добавляют к органическим отходам в пропорции до 10%.
  • Для дренажа: насыпают немного на слой керамзита в горшках.
  • В жидком виде: 3 ложки на 10 литров воды - для полива цветов.
  • Для овощей: смешивают с золой (5:7) и добавляют под корень.
  • От вредителей: рассыпают вокруг растений или по грядкам.

Все варианты требуют последующего полива, чтобы питательные вещества лучше усвоились.

Кофейная гуща: для каких растений это лучшее удобрение, а для каких - &quot;яд&quot;Кофейная гуща - почти универсальное удобрение (фото: Pexels.com)

Какие растения "любят" кофейную гущу

Лучше всего на кофейную гущу реагируют овощи и ягоды, которые предпочитают слабокислые почвы:

  • Овощи: огурцы, перец, помидоры, редис, морковь, картофель, лук.
  • Ягоды: клубника, крыжовник, брусника, клюква.
  • Цветы: гортензии, лилии, азалии, камелии, пионы, бегонии, розы.

Особенно эффективно применение кофейной гущи при посадке семян - ее смешивают с семенами моркови или редьки для улучшения прорастания и урожайности.

Кому кофейная гуща не подходит

Есть культуры, для которых кофейная гуща нежелательна. Из-за повышенной кислотности она может угнетать:

  • Зелень: шпинат, салат, рукколу.
  • Бобовые: горох, фасоль.
  • Капусту: все виды капустных культур.

Также не рекомендуется использовать гущу для герани и пеларгонии - эти цветы плохо реагируют на изменения кислотности.

Советы для максимального эффекта

Используйте кофейную гущу с середины весны до конца июля - именно в этот период растения активно усваивают азот. Не превышайте рекомендованные дозы и не забывайте о поливе.

Остатки гущи удобно собирать зимой - достаточно высушить их и хранить в герметичной емкости. Не используйте гущу ежедневно - лучше чередовать с другими видами подкормок.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Real Simple, Ogorod.ua, Bob Vila.

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