Кава вдома, краще ніж в кав'ярні. Секрет, про який мало хто знає

Приготувати смачну каву можна на власній кухні, а на смак вона вийде не гіршою, а може й кращою, ніж в кав'ярні.
Дізнайтеся про маловідомий спосіб заварювання ароматного напою - в мвтеріалі Styler далі.
Для цього вам знадобиться:
Насипте в турку 2 чайні ложки якісної зернової кави (бажано от-от змеленої).
Додайте кілька кристаликів солі. Вона потрібна для балансу смаку, але в напої не має відчуватися.
Покладіть цукор за смаком, якщо любите солодку каву.
Залийте 100 чи 150 мл холодної води. В залежності, наскільки міцну каву ви п'єте.
Поставте на вогонь і чекайте, доки почне потроху підніматися піна. Зменште вогонь, і коли на напої утвориться шапка, відставте секунд на 20, щоб вона опустилася. Потім поставте знову і зніміть (так треба зробити тричі).
Відставте турку і збризніть каву холодною водою, щоб вона осіла. Дайте постояти кілька хвилин і наливайте в чашки (вони мають бути гарячими - для цього полийте їх окропом).
Смачна кава готова!
Якщо ви любите пити каву з молоком, не поспішайте додавати його одразу, щоб швидше охолодити напій і випити його.
Вливайте молоко після того, як кава трохи відстоїться. І обов'язково підігрійте його перед тим, як додавати.
Раніше ми писали, що трапиться з організмом, якщо ви перестанете пити каву.
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