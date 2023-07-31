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Кава вдома, краще ніж в кав'ярні. Секрет, про який мало хто знає

Як приготувати смачну каву (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Приготувати смачну каву можна на власній кухні, а на смак вона вийде не гіршою, а може й кращою, ніж в кав'ярні.

Дізнайтеся про маловідомий спосіб заварювання ароматного напою - в мвтеріалі Styler далі.

Насичена і міцна чорна кава

Для цього вам знадобиться:

  • Турка
  • Плита
  • Вода
  • Цукор (за бажанням)
  • Сіль

Насипте в турку 2 чайні ложки якісної зернової кави (бажано от-от змеленої).

Додайте кілька кристаликів солі. Вона потрібна для балансу смаку, але в напої не має відчуватися.

Покладіть цукор за смаком, якщо любите солодку каву.

Залийте 100 чи 150 мл холодної води. В залежності, наскільки міцну каву ви п'єте.

Поставте на вогонь і чекайте, доки почне потроху підніматися піна. Зменште вогонь, і коли на напої утвориться шапка, відставте секунд на 20, щоб вона опустилася. Потім поставте знову і зніміть (так треба зробити тричі).

Відставте турку і збризніть каву холодною водою, щоб вона осіла. Дайте постояти кілька хвилин і наливайте в чашки (вони мають бути гарячими - для цього полийте їх окропом).

Смачна кава готова!

Секрет кави з молоком

Якщо ви любите пити каву з молоком, не поспішайте додавати його одразу, щоб швидше охолодити напій і випити його.

Вливайте молоко після того, як кава трохи відстоїться. І обов'язково підігрійте його перед тим, як додавати.

Раніше ми писали, що трапиться з організмом, якщо ви перестанете пити каву.

Також дізнайтеся, як кава впливає на жіночий організм.

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Кава