Що трапиться з організмом, якщо ви перестанете пити каву

Ранок для багатьох українців починається з чашки кави, а хтось любить балувати себе напоєм протягом дня і навіть ввечері. А чи задумувалися ви, що трапиться, якщо від цієї звички відмовитися взагалі?

Про це розповів лікар Юрій Габорець в TikTok .

Наслідки відмови від кави

Після відмови від напою з вами може трапитися ось що:

зменшиться тривожність, стабілізується емоційний фон

зменшиться артеріальний тиск, нормалізується серцебиття

ви менше будете бігати у вбиральню, покращиться сон

вам буде легше кинути палити, якщо ви маєте таку звичку

зуби стануть білішими, не буде сухості в роті

Головна перевага відмови від кофеїну

Лікар твердить, що основна перевага відмови від кави - організм навчиться підвищувати енергію без допінгу.

"Пити каву - це не більше, ніж звичка, яка вихована маркетологами та рекламою. Коли ви вже не можете прокинутися без аромату кави", - каже Юрій Габорець.

Насправді ж кава блокує кортизол - гормон, який допомагає прокидатися зранку.

Пам'ятайте, що у всьому має бути міра. Якщо вже не можете відмовитися від кави, обмежте себе двома чашками на добу.

Чи можна каву вагітним

Медик каже, що думки фахівців розбігаються, проте він однозначно впевнений: вагітній каву не можна. У будь-якому триместрі.

У першому - зловживання кавою може спричинити переривання вагітності. А в другому і третьому - призвести до гіпертонусу матки і передчасних пологів.

Річ у тім, що кофеїн збуджує рецептори в матці і вона стає твердішою. А також йде кровотоком до плоду, викликаючи тахікардію. Крім того кава викликає печію, підвищений тиск та інші неприємні наслідки.

Якщо дуже хочеться, вибирайте каву без кофеїну, або вживайте з молоком і без цукру.