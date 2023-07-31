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Кофе дома, лучше чем в кофейне. Секрет, о котором мало кто знает

Как приготовить вкусный кофе (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Приготовить вкусный кофе можно на собственной кухне, а на вкус он получится не хуже, а может и лучше, чем в кофейне.

Узнайте о малоизвестном способе заваривания ароматного напитка - в материале Styler дальше.

Насыщенный и крепкий черный кофе

Для этого вам понадобится:

  • Турка
  • Плита
  • Вода
  • Сахар (по желанию)
  • Соль

Насыпьте в турку 2 чайные ложки качественного зернового кофе (желательно свежесмолотого).

Добавьте несколько кристалликов соли. Она нужна для баланса вкуса, но в напитке не должна ощущаться.

Положите сахар по вкусу, если любите сладкий кофе.

Залейте 100-150 мл холодной воды. В зависимости, насколько крепкий кофе вы пьете.

Поставьте на огонь и ждите, пока начнет постепенно подниматься пенка. Убавьте огонь, и когда на напитке образуется шапка, отставьте секунд на 20, чтобы она опустилась. Затем поставьте снова и снимите (так нужно сделать трижды).

Отставьте турку и сбрызните кофе холодной водой, чтобы он осел. Дайте постоять несколько минут и наливайте в чашки (они должны быть горячими - для этого полейте их кипятком).

Вкусный кофе готов!

Секрет кофе с молоком

Если вы любите пить кофе с молоком, не торопитесь добавлять его сразу, чтобы побыстрее охладить напиток и выпить его.

Вливайте молоко после того, как кофе немного отстоится. И обязательно подогрейте его перед добавлением.

Раньше мы писали, что случится с организмом, если вы перестанете пить кофе.

Также узнайте, как кофе оказывает влияние на женский организм.

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