Кофе дома, лучше чем в кофейне. Секрет, о котором мало кто знает

Приготовить вкусный кофе можно на собственной кухне, а на вкус он получится не хуже, а может и лучше, чем в кофейне.
Узнайте о малоизвестном способе заваривания ароматного напитка - в материале Styler дальше.
Для этого вам понадобится:
Насыпьте в турку 2 чайные ложки качественного зернового кофе (желательно свежесмолотого).
Добавьте несколько кристалликов соли. Она нужна для баланса вкуса, но в напитке не должна ощущаться.
Положите сахар по вкусу, если любите сладкий кофе.
Залейте 100-150 мл холодной воды. В зависимости, насколько крепкий кофе вы пьете.
Поставьте на огонь и ждите, пока начнет постепенно подниматься пенка. Убавьте огонь, и когда на напитке образуется шапка, отставьте секунд на 20, чтобы она опустилась. Затем поставьте снова и снимите (так нужно сделать трижды).
Отставьте турку и сбрызните кофе холодной водой, чтобы он осел. Дайте постоять несколько минут и наливайте в чашки (они должны быть горячими - для этого полейте их кипятком).
Вкусный кофе готов!
Если вы любите пить кофе с молоком, не торопитесь добавлять его сразу, чтобы побыстрее охладить напиток и выпить его.
Вливайте молоко после того, как кофе немного отстоится. И обязательно подогрейте его перед добавлением.
Раньше мы писали, что случится с организмом, если вы перестанете пить кофе.
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