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Кава шкодить серцю? Кардіолог дала пояснення про популярний міф

Як кава впливає на серце та судини (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

До сьогодні в суспільстві існує твердження про те, що кава шкодить здоров'ю серцево-судинної системи. Тому часто українці відмовляються від улюбленого напою. Однак чи справді варто це робити?

Кардіолог Анна Солощенко розповіла правду про цей міф у коментарі РБК-Україна (проєкт Styler).

Кава та здоров'я серця

Фахівець розповідає, що кава не може бути протипоказаною людям із серцево-судинними захворюваннями.

Єдиний момент, який може вас зупинити від вживання кави, це підвищений тиск. Поки ви з кардіологом його не нормалізували, зачекайте два-три тижні.

"Далі можете вживати одну-дві, максимум три чашечки не міцної кави без цукру на день", - наголошує лікар на нормах.

Вона додає, що попри всі міфи навколо шкоди каву є дослідження, які стверджують: регулярне вживання якісної заварної кави зменшує ризик серцево-судинних та онкологічних захворювань.

Однак не забувайте про помірність, і так у всьому.

Яку користь може принести кава

У склад кави входять важливі для людини сполуки: кофеїн, хлорогенова кислота, тригонелін, дітерпени. Вони мають протизапальну дію.

Крім того, кава має антиоксидантну дію, позитивно впливає на кишкову мікрофлору, а також сприяє спалюванню жиру.

З 2003 року почало з'являтися все більше досліджень про те, що для людей, близьких до похилого віку, кава може знижувати ймовірність розвитку серцево-судинних хвороб, раку та шлунково-кишкових захворювань.

Однак разом із тим на всіх цей напій діє по-різному. У вас може з'явитися відчуття втоми чи навпаки приплив енергії. Не варто вживати каву разом з основними прийомами їжі, тому що вона прискорює перистальтику кишківника та не дає всім поживним речовинам засвоїтися.

Утримайтеся від кави за 4-6 годин до сну, щоб не погіршити якість нічного відпочинку та спокійно заснути.

 

Раніше ми писали про те, що в Україну завезли каву, від якої можна впасти в кому.

Читайте також, чому пити каву з корицею в четвер стало популярним та як працює цей ритуал.

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Кавасерцекардіолог