В Україну завезли каву, від якої можна впасти у кому

В Україну завезли небезпечну каву з Німеччини, яка здатна викликати важкі ускладнення і навіть призвести до коми.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на заяву Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Що відомо про небезпечний продукт

Служба зазначає, що через систему швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів надійшло повідомлення від 10 жовтня 2023 року стосовно виявлення хлорпірифосу в органічній зеленій каві (походженням з Гондурасу), що експортувалась з Німеччини.

Зазначається також, що відправник: Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg, а отримувач в Україні - ТОВ "Кофітон", Київ.

Чим небезпечний хлорпірифос

Хлорпірифос застосовується як контактний інсектицид широкого спектра. Він знищує комах на люцерні, цитрусових, бавовнику, плодових та інших культурах.

Ця речовина, потрапляючи в організм людини, викликає гострі порушення роботи центральної нервової системи. А саме:

головний біль

судоми

порушення свідомості, що може призвести до глибокої коми

Хлорпірифос має 2 клас небезпеки для людини, препарати на його основі відносяться до 2 та 3 класу.

Що робити, якщо виявили небезпечний товар

Українців закликають бути обережними й не купувати даний товар. А у разі виявлення цієї кави, обов'язково повідомити Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Для цього можна залишити електронне звернення, або ж зателефонувати у регіональне відділення.

У службі поки не повідомляють, у яких містах може бути цей товар у магазинах та як саме виглядає ця кава.