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Кав'ярня пам'яті: мама загиблого бійця здійснила мрію сина та відкрила заклад на його честь (відео)

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Харків, Вівторок 07 березня 2023 17:42
Кав'ярня пам'яті: мама загиблого бійця здійснила мрію сина та відкрила заклад на його честь (відео) У Харкові відкрилося кафе на честь загиблого бійця ЗСУ (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У Харкові мати загиблого бійця здійснила мрію свого сина та відкрила кав'ярню на знак пам'яті про нього. Заклад має однойменну назву з позивним військового - "Паломник".

Про це повідомляють журналісти "Суспільного".

Здійснення мрії сина після його смерті

Після початку повномасштабної війни син харків'янки Олени Авілової Андрій вступив до рядів ЗСУ та брав участь у звільненні Харківщини. Під час операції біля Балаклії хлопець загинув, а його мама вирішила здійснити мрію свого сина.

За життя Андрій мріяв відкрити власний заклад - кав'ярню або кальянну. Саме це й втілила в життя Олена. Так у Харкові з'явилося кафе "Паломник", однойменне з позивним Андрія.

Кав'ярня пам'яті: мама загиблого бійця здійснила мрію сина та відкрила заклад на його честь (відео)

У Харкові відкрилася кав'ярня на честь полеглого воїна ЗСУ (фото: suspilne.media)

"Я вирішила відкрити місце пам'яті. Не тільки мого сина, але і його побратимів, які загинули за нашу державу", - розповідає жінка.

Всередині заклад оздоблено пікселем, маскувальними сітками та багатьма світлинами загиблих побратимів "Паломника". На стіні пам'яті мати воїна прикріпила останні повідомлення свого сина. У меню - його улюблені напої.

Кав'ярня пам'яті: мама загиблого бійця здійснила мрію сина та відкрила заклад на його честь (відео)Кав'ярня пам'яті: мама загиблого бійця здійснила мрію сина та відкрила заклад на його честь (відео)

Стиль закладу оформлено у військовому стилі (фото: suspilne.media)

"Каву він полюбляв і дуже гірку, і дуже солодку. Вирішила зробити мікс між цими видами кави. Напій назвали "Паломник", - каже Олена.

Відвідуючи заклад, харків'яни можуть не лише випити кави, а й вшанувати пам'ять загиблих воїнів. Першими приїжджають побратими підрозділу Андрія.

Кав'ярня пам'яті: мама загиблого бійця здійснила мрію сина та відкрила заклад на його честь (відео)

Загиблий боєць Андрій Авілов, на чию честь відкрили кав'ярню (фото: suspilne.media)

"Розумієте, це мій перший друг на війні взагалі. Особисто для мене це дуже символічне місце. Тому що багатьох побратимів мені не вистачає, і хоч якось тут можна їх побачити", - каже один із побратимів у коментарі ТСН.

Раніше ми розповідали, як під Бахмутом загинув цілий екіпаж "Холодного Яру".

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