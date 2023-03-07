Кофейня памяти: мама погибшего бойца осуществила мечту сына и открыла заведение в его честь (видео)

В Харькове мать погибшего бойца осуществила мечту своего сына и открыла кафе в знак памяти о нем. Заведение имеет одноименное название с позывным военного - "Паломник".

Осуществление мечты сына после его смерти

После начала полномасштабной войны сын харьковчанки Елены Авиловой Андрей вступил в ряды ВСУ и участвовал в освобождении Харьковщины. Во время операции возле Балаклеи парень погиб, а его мама решила осуществить мечту своего сына.

При жизни Андрей мечтал открыть собственное заведение - кафе или кальянную. Именно это и воплотила в жизнь Елена. Так в Харькове появилось кафе "Паломник", одноименное с позывным Андреем.

В Харькове открылось кафе в честь павшего воина ВСУ (фото: suspilne.media)

"Я решила открыть место памяти. Не только моего сына, но и его побратимов, погибших за наше государство", - рассказывает женщина.

Внутри заведение украшено пикселем, маскировочными сетками и многими фотографиями погибших побратимов "Паломника". На стене памяти мать воина прикрепила последние сообщения своего сына. В меню - его любимые напитки.

Стиль заведения оформлен в военном стиле (фото: suspilne.media)

"Кофе он любил и очень горький, и очень сладкий. Решила сделать микс между этими видами кофе. Напиток назвали "Паломник", - говорит Елена.

Посещая заведение, харьковчане могут не только выпить кофе, но и почтить память погибших воинов. Первыми приезжают собратья подразделения Андрея.

Погибший боец Андрей Авилов, в честь которого открыли кофейню (фото: suspilne.media)

"Понимаете, это мой первый друг на войне вообще. Лично для меня это очень символическое место. Потому что многих собратьев мне не хватает, и хоть как-то здесь их можно увидеть", - говорит один из побратимов в комментарии ТСН.