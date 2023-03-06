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"Цілий екіпаж відійшов у вічність": у бою за Бахмут загинули бійці "Холодного Яру"

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Понеділок 06 березня 2023 13:14
"Цілий екіпаж відійшов у вічність": у бою за Бахмут загинули бійці "Холодного Яру" Екіпаж загинув у бою за Бахмут (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Під Бахмутом загинув танковий екіпаж із трьох бійців 93-тої бригади "Холодний Яр".

Про це повідомила пресофіцер 93-ої бригади Ірина Рибакова у себе на сторінці Facebook.

Що відомо про загибель військових

"Я не знаю, куди вже далі можна розбивати серце. Побратими вже написали у фейсбуці, тому пишу і я. Наші любі хлопці відійшли у вічність. Цілий екіпаж. Такі щирі, такі веселі, скромні. Вони були чудові. Спочивайте з миром. І нехай ваші вбивці будуть прокляті і не знайдуть спокою ні за життя, ні після смерті", - написала Ірина.

Бійці загинули під Бахмутом, саме там зараз веде бої 93-тя бригада.

"Я не хочу вічної слави героям. Я хочу, щоби герої повернулися до своїх сімей і жили звичайним негероїчним життям", - додала Рибакова.

&quot;Цілий екіпаж відійшов у вічність&quot;: у бою за Бахмут загинули бійці &quot;Холодного Яру&quot;Загиблі бійці 93-тої бригади (фото: Facebook/Ірина Рибакова)

У коментарях люди висловлюють свої співчуття. Пост також коментують військові, які безпосередньо знали загиблих.

"Екіпаж був розкішний. Скільки разів вони реально допомагали нам. Завжди прикривали піхоту. Подяка найбільша. Земля вам хлопці пухом. Слава Україні", - написав боєць 93-тої бригади Володимир Дяченко.

Поки офіційно імена загиблих та додаткову інформацію не розголошують.

&quot;Цілий екіпаж відійшов у вічність&quot;: у бою за Бахмут загинули бійці &quot;Холодного Яру&quot;Загиблі бійці 93-тої бригади (фото: Facebook/Ірина Рибакова)

Зазначимо, що у Бахмуті ведуться найзапекліші бої. За даними 93-тої бригади ситуація складна, але українські військові не покидають позицій.

"Ситуація навколо Бахмута загострюється щодня і навіть щогодини. Проїзду до міста вже фактично немає: знайомі волонтери не можуть в‘їхати вже декілька діб, щоб завезти гуманітарку, через потужні обстріли. Титанічними зусиллями наші військові утримують місто", - йдеться у повідомленні 93-тої бригади в Instagram.

&quot;Цілий екіпаж відійшов у вічність&quot;: у бою за Бахмут загинули бійці &quot;Холодного Яру&quot;&quot;Цілий екіпаж відійшов у вічність&quot;: у бою за Бахмут загинули бійці &quot;Холодного Яру&quot;&quot;Цілий екіпаж відійшов у вічність&quot;: у бою за Бахмут загинули бійці &quot;Холодного Яру&quot;&quot;Цілий екіпаж відійшов у вічність&quot;: у бою за Бахмут загинули бійці &quot;Холодного Яру&quot;&quot;Цілий екіпаж відійшов у вічність&quot;: у бою за Бахмут загинули бійці &quot;Холодного Яру&quot;Загиблі бійці 93-тої бригади (фото: Facebook/Ірина Рибакова)

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Бахмут Збройні сили України