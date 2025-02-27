UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Катя Осадча зачарувала фото мами-красуні, яка виглядає набагато молодшою за свої роки

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська телеведуча Катя Осадча поділилася в мережі радісною подією - сьогодні, 27 лютого, день народження у її мами. У зв'язку з цим вона написала зворушливий пост і опублікувала кілька спільних фото.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

"Матусю, з днем народження", - підписала Осадча серію фото.

Катя Осадча з мамою (фото: instagram.com/kosadcha)

"Три роки тому в цей день, на третій день повномасштабної війни, ми думали про одне - нехай ми будемо всі живі й разом і тоді ми зможемо все", - поділилася вона спогадом.

Мама Каті Осадчої з онуком (фото: instagram.com/kosadcha)

"Спасибі, що ти у мене така молода, натхненна, спасибі за всю підтримку і віру в мене!" - написала телеведуча.

Катя Осадча з мамою, татом і сином Іваном (фото: instagram.com/kosadcha)

Зазначимо, що Олена Олександрівна може похвалитися ідеальною фігурою у свої роки. Осадча не раз зізнавалася в інтерв'ю, що вона захоплюється фізичною формою своєї матері й теж намагається стежити за зовнішнім виглядом, через що останнім часом більше приділяє часу спорту.

Осадча з мамою (скриншот)

Як відреагували в мережі

Фоловери української телеведучої одразу ж почали коментувати фото Осадчої з мамою - багато хто зазначив, що мама має набагато молодший вигляд, ніж у свої роки:

  • "Вітаю маму з днем народження! Головне - міцного здоров'я і мирного неба над головою"
  • "Мама просто красуня!"
  • "Ось це гени! Вітаю!"
  • "Боже, яка мама красуня! З днем народження, всіх благ вам".


Катя Осадча з мамою Оленою Олександрівною (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча народилася 12 вересня 1983 року в Києві. Батько ведучої - Олександр Володимирович - генеральний директор ВО "Київприлад". Мама - домогосподарка, за професією бібліотекарка. Також у зірки є брат, який молодший за неї на декілька років. Він живе за кордоном.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Катя ОсадчаНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу