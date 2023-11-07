Катя Осадча сказала, чи буде всиновлювати дитину з Юрієм Горбуновим

Ведуча Катя Осадча та її чоловік, шоумен Юрій Горбунов, у минулому році заговорили про плани усиновити дитину, батьки якої загинули через війну. Однак зараз мама трьох синів зізнається, що поки вона не готова на цей крок у силу певних обставин.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для видання Insider.

Чому Катя Осадча не готова усиновити дитину

За словами знаменитості, вона не може стати родиною для дитини з дитячого будинку, "поки система не зміниться і не стане більш прозорою".

Катя Осадча з Юрієм Горбуновим (фото: instagram.com/kosadcha)

Адже для того, щоб усиновити дитину в Україні, "її потрібно знайти і вибороти через суди".

"Раніше ми з чоловіком висловлювали бажання про усиновлення дитини. Та після того, як я почала занурюватися у цей процес більш детально, рішення довелося відкласти. Коли я дослідила проблему усиновлення в Україні, і в юридичній площині, і в соціальній, зрозуміла: аби усиновити дитину, її потрібно шукати і виборювати через суди. Це справді - боротьба за цю дитину", - поділилася Осадча.

Катя Осадча підкреслила, що це не категоричне її "ні" щодо цього питання.

Катя Осадча з дітьми (фото: instagram.com/kosadcha)

"Це не категоричне моє "ні" щодо усиновлення, але поки не зміниться система, не стане більш прозорою, я навряд чи буду готовою до боротьби із соціальними службами так, як Тімур й Інна Мірошниченки", - додала вона.

Також ведуча висловилася з приводу ситуації навколо родини Мірошниченків, яким закидають, що вони відомі люди, саме тому їм вдалося всиновити малюка, на відміну від інших родин, яким довгий час не вдається це зробити.

Родина Мірошниченків (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

"Напевно, я буду готова усиновити дитину, коли загальна ситуація щодо цього зміниться в країні і коли я не буду добиватися цієї дитини, тому що я - публічна", - заявила Осадча.