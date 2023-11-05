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"Ми так чекаємо на тебе". Лілія Ребрик розсекретила стать майбутньої дитини (відео)

Неділя 05 листопада 2023 21:09
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"Ми так чекаємо на тебе". Лілія Ребрик розсекретила стать майбутньої дитини (відео) Лілія Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик розсекретила стать майбутньої дитини. Відповідним роликом вона поділилась у своїх соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Лілія Ребрик влаштувала гендер-паті

Лілія Ребрик та її чоловік, танцівник Андрій Дикий, зняли зворушливе відео, на якому подружжя разом з доньками випускає зі спеціальних балонів кольоровий дим… Рожевий! У пари народиться ще одна дівчинка!

"Ми так чекаємо на тебе", - підписала відео ведуча.

До слова, чоловік і молодша спадкоємиця пари відчували, що Лілія вагітна саме дівчинкою.

Донька Лілії та Андрія мріяла про братика, а ось сама телеведуча не приховувала, що їй без різниці, хто буде, але хотіла б, щоб це був хлопчик.

"Мені все одно - хлопчик чи дівчинка. Цікаво було б спробувати себе мамою хлопчика", - ділилася Ребрик.

&quot;Ми так чекаємо на тебе&quot;. Лілія Ребрик розсекретила стать майбутньої дитини (відео)

Лілія Ребрик з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше Ілона Гвоздьова відповіла, як часто займається сексом з чоловіком.

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