"Щоб не стирчали вуха": Катя Осадча розповіла, як її відправили на "пластику" у 14 років

Ведуча вийшла в Stories і розповіла, що все життя боролася з комплексами.

"У мені все життя плекали відмінницю. Знаєте, це як - потрібно прибрати перед тим, як прийде прибиральниця, бо що вона подумає", - зазначила Осадча.



Катя Осадча розповіла про "комплекс відмінниці" (скриншот)

"І що потрібно бути ідеальною в усьому і що люди скажуть. І все це плекало невпевненість", - зазначила вона.



Осадча висловилася про комплекси (скриншот)

Крім того, вона поділилася ситуацією з життя, коли модельне агентство пропонувало їй зробити пластичну операцію вух.

"А ще скільки разів вказували на недоліки й те, що потрібно терміново змінити. Приклад. У 14 років у модельному агентстві мені хотіли зробити пластичну операцію, щоб не стирчали вуха", - розповіла вона.



Катя Осадча розповіла про "пластику" (скриншот)

Зазначимо, що операцію ведуча так і не зробила. Попри те, що на початку кар'єри вона сумнівалася і у своїй зовнішності, і в голосі, їй вдалося згодом стати більш впевненою.

"Я працювала моделлю серед найкрасивіших жінок у світі. Це коли приходиш на кастинг і в черзі перед тобою і за тобою ідеальні дівчата. Ти думаєш: "Що я тут роблю?" - пригадала вона.



Телеведуча не завжди була впевнена в собі (скриншот)

"Потім я пішла працювати на телебачення, і тут одна невпевненість наздоганяла іншу: голос не той, зовнішність не та, манера не та. Але зворотної дороги немає. Не можна сказати: "Стоп, чекайте. Я зараз налаштуюся і почнемо". І є ти, камера і мільйони глядачів, які навіть не підозрюють, що ти від нервів і хвилювання ледь стоїш на ногах. Звичайно, роки минають і ти заробляєш цю впевненість", - підсумувала Осадча.



Катя Осадча розповіла, як боролася з комплексами (скриншот)

Нагадаємо, Катя Осадча - українська журналістка, телеведуча і модель. З 13 до 18 років працювала в модельному бізнесі в Європі, а потім стала ведучою програми "Світське життя". У 2012 році стала ведучою проєктів "Голос країни" і "Голос. Діти".

Попри те, що Осадча все життя будувала кар'єру, у неї є троє дітей: старший син Ілля, якому 22 роки, від шлюбу з екснардепом Олегом Поліщуком, а також 8-річний Іван і 3-річний Данило - від шлюбу з телеведучим і актором Юрієм Горбуновим.



Катя Осадча з Горбуновим і дітьми (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)