"Чтобы не торчали уши": Катя Осадчая рассказала, как ее отправили на "пластику" в 14 лет

Ведущая вышла в Stories и рассказала, что всю жизнь боролась с комплексами.

"Во мне всю жизнь взращивали отличницу. Знаете, это как - нужно убрать перед тем, как придет уборщица, ибо что она подумает", - отметила Осадчая.



Катя Осадчая рассказала про "комплекс отличницы" (скриншот)

"И что нужно быть идеальной во всем и что люди скажут. И все это взращивало неуверенность", - отметила она.



Осадчая высказалась о комплексах (скриншот)

Кроме того, она поделилась ситуацией из жизни, когда модельное агентство предлагало ей сделать пластическую операцию ушей.

"А еще сколько раз указывали на недостатки и то, что нужно срочно изменить. Пример. В 14 лет в модельном агентстве мне хотели сделать пластическую операцию, чтобы не торчали уши", - рассказала она.



Катя Осадчая рассказала о "пластике" (скриншот)

Отметим, что операцию ведущая так и не сделала. Несмотря на то, что в начале карьеры она сомневалась и в своей внешности, и в голосе, ей удалось со временем стать более уверенной.

"Я работала моделью среди самых красивых женщин в мире. Это когда приходишь на кастинг и в очереди перед тобой и за тобой идеальные девушки. Ты думаешь: "Что я здесь делаю?" - вспомнила она.



Телеведущая не всегда была уверенна в себе (скриншот)

"Потом я пошла работать на телевидение, и тут одна неуверенность догоняла другую: голос не тот, внешность не та, манера не та. Но обратной дороги нет. Нельзя сказать: "Стоп, ждите. Я сейчас настроюсь и начнем". И есть ты, камера и миллионы зрителей, которые даже не подозревают, что ты от нервов и волнения едва стоишь на ногах. Конечно, годы проходят и ты зарабатываешь эту уверенность", - подытожила Осадчая.



Катя Осадчая рассказала, как боролась с комплексами (скриншот)

Напомним, Катя Осадчая - украинская журналистка, телеведущая и модель. С 13 до 18 лет работала в модельном бизнесе в Европе, а затем стала ведущей программы "Светская жизнь". В 2012 году стала ведущей проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

Несмотря на то, что Осадчая всю жизнь строила карьеру, у нее есть трое детей: старший сын Илья, которому 22 года, от брака с экс-нардепом Олегом Полищуком, а также 8-летний Иван и 3-летний Даниил - от брака с телеведущим и актером Юрием Горбуновым.



Катя Осадчая с Горбуновым и детьми (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)