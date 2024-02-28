Катя Осадча показала рідкісні фото з красунею-мамою: "ти для мене абсолютний приклад жінки"

Катя Осадча показалася з красунею-мамою

Так, ведуча присвятила допис своїй близькій людині, в якому зворушливо звернулася до неї.

До публікації вона додала серію світлин з сімейного архіву.

Катя Осадча з мамою (фото: instagram.com/kosadcha)

"Мамо, з днем народження! Я щороку не втомлююся повторювати, що ти для мене абсолютний приклад жінки, що йде в ногу з часом. Потрібно сісти за кермо - добре, потрібно опанувати всіма гаджетами - звичайно, болить спина - йога. І це не про можливості, це про бажання!", - написала ведуча.

"Спасибі, що ти така. Любимо нашу маму і - навіть складно вимовити - тричі бабусю", - додала вона.

Фоловери приєдналися до привітань

Прихильники Каті не пошкодували добрих слів для Олени Олександрівни.

Катя Осадча з мамою (фото: instagram.com/kosadcha)