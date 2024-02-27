Американська співачка LP після підтримки України зізналася у любові до росіян: у мережі обурені

Легендарна американська співачка Лаура Перголіцці, яка виступає під псевдонімом LP, подякувала російському фанклубу за худі з триколором. Раніше вона активно висловлювала свою підтримку українському народу, виходивши на сцену з синьо-жовтим стягом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

LP зізналася у любові до росіян

Знаменитість похизувалася у своїх stories подарунком від фанів з РФ, який продемонструвала на собі - це худі з кораблем, з вітрилами в кольорах російського прапора.

LP подякувала росийському фанклубу (фото: instagram.com/iamlpofficial)

Варто зазначити, що відео вона виставила у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Юзери обурені

Дії співачки викликали невдоволення серед її фанатів з Європи, особливо з огляду на те, що вона зараз перебуває там в гастрольному турі.

Жителі країн Балтії обурені і закликають відмінити виступи Лаури.

Вам краще відправлятися прямо в Росію. Ви не бажана гостя в Литві

Ви серйозно!!! Сподіваюся, люди в Литві скасують ваш концерт

Серйозно? Два роки війни та геноциду в Україні!!! Будь ласка, не приїжджайте до Литви.

Одне худі коштуватиме тобі кар'єри по всій прогресивній Європі. Ми не підтримуємо війни та вбивства людей. Соромно, що не думаєш

Який сором. Опублікувати це 24 лютого. В день, коли Росія вторглася в Україну,

Співачка відреагувала

Після того, як на LP посипався хейт, вона видалила відео і записала stories.

Зірка не стала вибачатися, але висловила гордість за своїх шанувальників по всьому світу, а також сказала, що в Балтійських країнах наразі багато українських біженців, яких вона підтримує.

LP (фото: instagram.com/iamlpofficial)

Перголіцці також зазначила, що з нетерпінням чекає зустрічі з ними на своїх концертах у березні в цьому регіоні.

Нагадаємо, що після початку великої війни Лаура активно підтримувала Україну.

Вона багато разів виходила на сцену з українським прапором, а у 2022 році у Варшаві залишила на одному із них автограф та напис "I love you Ukraine. You brave beautiful people".

Раніше LP підтримувала Україну (фото: instagram.com/lp_in_ukraine_blog/)

У вересні 2022-го у Лаури Перголіцці мав відбутися концерт у Київському Палаці спорту, який був перенесений через зрозумілі причини.

У LP мав відбутися концерт у Києві (фото: concert.ua/uk/event)