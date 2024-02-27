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Американська співачка LP після підтримки України зізналася у любові до росіян: у мережі обурені

Вівторок 27 лютого 2024 14:41
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Американська співачка LP після підтримки України зізналася у любові до росіян: у мережі обурені LP (фото: instagram.com/iamlpofficial)
Автор: Іванна Пашкевич

Легендарна американська співачка Лаура Перголіцці, яка виступає під псевдонімом LP, подякувала російському фанклубу за худі з триколором. Раніше вона активно висловлювала свою підтримку українському народу, виходивши на сцену з синьо-жовтим стягом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

LP зізналася у любові до росіян

Знаменитість похизувалася у своїх stories подарунком від фанів з РФ, який продемонструвала на собі - це худі з кораблем, з вітрилами в кольорах російського прапора.

Американська співачка LP після підтримки України зізналася у любові до росіян: у мережі обурені

Американська співачка LP після підтримки України зізналася у любові до росіян: у мережі обурені

Американська співачка LP після підтримки України зізналася у любові до росіян: у мережі обурені

LP подякувала росийському фанклубу (фото: instagram.com/iamlpofficial)

Варто зазначити, що відео вона виставила у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Юзери обурені

Дії співачки викликали невдоволення серед її фанатів з Європи, особливо з огляду на те, що вона зараз перебуває там в гастрольному турі.

Жителі країн Балтії обурені і закликають відмінити виступи Лаури.

  • Вам краще відправлятися прямо в Росію. Ви не бажана гостя в Литві
  • Ви серйозно!!! Сподіваюся, люди в Литві скасують ваш концерт
  • Серйозно? Два роки війни та геноциду в Україні!!! Будь ласка, не приїжджайте до Литви.
  • Одне худі коштуватиме тобі кар'єри по всій прогресивній Європі. Ми не підтримуємо війни та вбивства людей. Соромно, що не думаєш
  • Який сором. Опублікувати це 24 лютого. В день, коли Росія вторглася в Україну,

Співачка відреагувала

Після того, як на LP посипався хейт, вона видалила відео і записала stories.

Зірка не стала вибачатися, але висловила гордість за своїх шанувальників по всьому світу, а також сказала, що в Балтійських країнах наразі багато українських біженців, яких вона підтримує.

Американська співачка LP після підтримки України зізналася у любові до росіян: у мережі обурені

LP (фото: instagram.com/iamlpofficial)

Перголіцці також зазначила, що з нетерпінням чекає зустрічі з ними на своїх концертах у березні в цьому регіоні.

Нагадаємо, що після початку великої війни Лаура активно підтримувала Україну.

Вона багато разів виходила на сцену з українським прапором, а у 2022 році у Варшаві залишила на одному із них автограф та напис "I love you Ukraine. You brave beautiful people".

Американська співачка LP після підтримки України зізналася у любові до росіян: у мережі обуреніАмериканська співачка LP після підтримки України зізналася у любові до росіян: у мережі обуреніАмериканська співачка LP після підтримки України зізналася у любові до росіян: у мережі обуреніАмериканська співачка LP після підтримки України зізналася у любові до росіян: у мережі обурені

Раніше LP підтримувала Україну (фото: instagram.com/lp_in_ukraine_blog/)

У вересні 2022-го у Лаури Перголіцці мав відбутися концерт у Київському Палаці спорту, який був перенесений через зрозумілі причини.

Американська співачка LP після підтримки України зізналася у любові до росіян: у мережі обурені

У LP мав відбутися концерт у Києві (фото: concert.ua/uk/event)

Раніше зірка "Слуги народу" оскандалилася українофобними висловлюваннями.

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