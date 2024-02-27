Американська співачка LP після підтримки України зізналася у любові до росіян: у мережі обурені
Легендарна американська співачка Лаура Перголіцці, яка виступає під псевдонімом LP, подякувала російському фанклубу за худі з триколором. Раніше вона активно висловлювала свою підтримку українському народу, виходивши на сцену з синьо-жовтим стягом.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
LP зізналася у любові до росіян
Знаменитість похизувалася у своїх stories подарунком від фанів з РФ, який продемонструвала на собі - це худі з кораблем, з вітрилами в кольорах російського прапора.
LP подякувала росийському фанклубу (фото: instagram.com/iamlpofficial)
Варто зазначити, що відео вона виставила у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Юзери обурені
Дії співачки викликали невдоволення серед її фанатів з Європи, особливо з огляду на те, що вона зараз перебуває там в гастрольному турі.
Жителі країн Балтії обурені і закликають відмінити виступи Лаури.
- Вам краще відправлятися прямо в Росію. Ви не бажана гостя в Литві
- Ви серйозно!!! Сподіваюся, люди в Литві скасують ваш концерт
- Серйозно? Два роки війни та геноциду в Україні!!! Будь ласка, не приїжджайте до Литви.
- Одне худі коштуватиме тобі кар'єри по всій прогресивній Європі. Ми не підтримуємо війни та вбивства людей. Соромно, що не думаєш
- Який сором. Опублікувати це 24 лютого. В день, коли Росія вторглася в Україну,
Співачка відреагувала
Після того, як на LP посипався хейт, вона видалила відео і записала stories.
Зірка не стала вибачатися, але висловила гордість за своїх шанувальників по всьому світу, а також сказала, що в Балтійських країнах наразі багато українських біженців, яких вона підтримує.
LP (фото: instagram.com/iamlpofficial)
Перголіцці також зазначила, що з нетерпінням чекає зустрічі з ними на своїх концертах у березні в цьому регіоні.
Нагадаємо, що після початку великої війни Лаура активно підтримувала Україну.
Вона багато разів виходила на сцену з українським прапором, а у 2022 році у Варшаві залишила на одному із них автограф та напис "I love you Ukraine. You brave beautiful people".
Раніше LP підтримувала Україну (фото: instagram.com/lp_in_ukraine_blog/)
У вересні 2022-го у Лаури Перголіцці мав відбутися концерт у Київському Палаці спорту, який був перенесений через зрозумілі причини.
У LP мав відбутися концерт у Києві (фото: concert.ua/uk/event)
Раніше зірка "Слуги народу" оскандалилася українофобними висловлюваннями.