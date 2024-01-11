Катрін Денев озвучила книгу про війну в Україні "Абрикоси Донбасу"

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис авторки книги Любові Якимчук у Facebook.

Катрін Денев озвучила книгу української поетеси

Катрін Денев - легендарна французька акторка озвучила книгу "Абрикоси Донбасу" французькою мовою книжку української поетеси Любові Якимчук, яка, власне, довго чекала моменту аби повідомити цю новину.

Аудіокнига про війну на Донбасі у французькому перекладі отримала назву "Les Abricots du Donbas" і отримала справжній голос.

"Уже можна розповідати. Катрін Денев озвучила "Абрикоси Донбасу", та наша з нею аудіокнижка відтепер у книгарнях Франції, а також на всіх французьких аудіоплатфомрах. Там почуєте і мій голос, бо заголовки та ще п'ять-шість віршів для книжки начитала я, українською", - радісно повідомляє авторка.

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Також Любов повідомила, що за словами видавців, у Катрін є своє коло слухачів, які не пропускають жодної нею начитаної книжки, тому ця магія вже працює і книжку про війну на Донбасі вже мають змогу почути велика аудиторія французів.

Переклад книги "Абрикоси Донбасу" французькою вийшов у видавництві Les éditions des femmes торік, а ось аудіоверсія лише зараз і її вже можна послухати на офіційному сайті.

"Книга "Les Abricots du Donbas" у перекладі Iryna Dmytrychyn та Agathe Bonin вийшла у видавництві "Les éditions des femmes" минулого року. Це чудове видавництво, яке в 70-х роках заснувала феміністка Антуанет Фукке", - ділиться Якимчук у своєму дописі.

Варто сказати, що Катрін вже не вперше підтримує Україну саме через поезію і такі вчинки дуже цінні для нашого народу, адже це пригортає увагу до війни та відроджує українську культуру.

