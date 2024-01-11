Катрин Денев озвучила книгу о войне в Украине "Абрикосы Донбасса"

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение автора книги Любови Якимчук в Facebook.

Катрин Денев озвучила книгу украинской поэтессы

Катрин Денев - легендарная французская актриса озвучила книгу "Абрикосы Донбасса" на французском языке книгу украинской поэтессы Любови Якимчук, которая, собственно, долго ждала момента, чтобы сообщить эту новость.

Аудиокнига о войне на Донбассе во французском переводе получила название "Les Abricots du Donbas" и получила настоящий голос.

"Уже можно рассказывать. Катрин Денев озвучила "Абрикосы Донбасса", и наша с ней аудиокнига отныне в книжных магазинах Франции, а также на всех французских аудиоплатфомрах. Там услышите и мой голос, потому что заголовки и еще пять-шесть стихов для книги начитала я , на украинском", - радостно сообщает автор.

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Также Любовь сообщила, что, по словам издателей, у Катрин есть свой круг слушателей, которые не пропускают ни одной ею начитанной книги, поэтому эта магия уже работает и книгу о войне на Донбассе уже могут услышать большая аудитория французов.

Перевод книги "Абрикосы Донбасса" на французский вышел в издательстве Les éditions des femmes в прошлом году, а вот аудиоверсия только сейчас и ее уже можно послушать на официальном сайте.

"Книга "Les Abricots du Donbas" в переводе Iryna Dmytrychyn и Agathe Bonin вышла в издательстве "Les éditions des femmes" в прошлом году. Это замечательное издательство, которое в 70-х годах основала феминистка Антуанет Фукке", - делится Якимчук в своем.

Стоит сказать, что Катрин уже не впервые поддерживает Украину именно по поэзии и такие поступки очень ценны для нашего народа, ведь это привлекает внимание к войне и возрождает украинскую культуру.

