8 найкращих ролей французької легенди Катрін Денев, які зачаровують

Катрін Денев без сумніву можна назвати легендою французького кіно, подіуму та сцени. Оскільки вона є талантом у багатьох сферах. А також жінку вважають однією з найкрасивіших моделей.

Геніальний кутюр'є

Фільм розповідає про життя та творчість талановитого й дуже популярного модельєра минулого століття Ів Сен-Лорана. Ця стрічка розкриває залаштунки його останніх років роботи, коли він був креативним директором свого модного дому, на посаді якого створив свою прощальну колекцію. Також у фільмі показано реальне життя модної майстерні.

Шербурзькі парасольки

Саме цей фільм приніс Катрін славу та популярність. Вона зіграла головну роль Женев'єви Емері, якій лише 17 років, але на її долю вже випадає багато випробувань. Героїня Катрін працює в сімейному магазинчику, де продає парасольки. Там же мешкає автомеханік Гі, в якого шалено закохана дівчина. Пара будує чудові плани на майбутнє, але Гі змушений вирушити на війну до Алжиру.

Чоловік, якого дуже сильно любили

Цей фільм заснований на реальних подіях, пов'язаних з досі не розкритим та таємничим зникненням молодої дівчини. Історія розпочинається з повернення Аньєс Ле Ру до рідного дому, її життя зазнало змін не в кращу сторону через невдалий шлюб і тепер дівчина бажає почати життя з нуля. Згодом вона починає відчувати романтичні почуття до адвоката Моріса Агнеле.

Та, що танцює у темряві

В центрі сюжету постає дівчина, на ім’я Сельма. Вона їде в Америку за кращим життям для свого сина. Героїня стрічки сподівалася, що зможе в США зібрати деяку суму грошей, щоб прооперувати маленького сина. У нього, як і у неї, вроджене захворювання очей. Але на неї чекають дуже непередбачувані ситуації, які поставлять здійснення головної мети під загрозу.

Після мене

Історія про те, як за рік молодій людині та її матері доводиться прийняти невтішний діагноз і підготуватися до смерті. Викладач акторської майстерності Бенжамін дізнається, що смертельно хворий. Він не відразу приймає цю новину, якийсь час залишаючись у стані заперечення. Але коло нього є підтримка у вигляді близьких людей.

Поцілунок Беатріс

У фільмі перед глядачами постає Клер - це абсолютно щаслива, адже вона своїми руками створила для себе справжній рай. У неї є прекрасний син Симон, який ось-ось стане лікарем, чарівний будиночок під Парижем і улюблена робота акушерки, Але усе своє життя вона присвятила іншим людям, тому самотня. Проте в один момент все змінюється, коли в життя жінки повернулася Беатріс - її мачуха, яка давним-давно втекла від батька Клер.

Дикун

Романтична історія Неллі та Мартена, які випадково зустрілися в Каракасі. Він допоміг їй втекти від нареченого, за якого дівчина передумала виходити заміж та допоміг поїхати з Венесуели. Однак Неллі не захотіла залишати свого рятівника. Обманом вона проникла на острів, де він жив на самоті. І тепер їм належить провести час разом.

Прощання з ніччю

Мюріель неймовірно щаслива, адже її внук Алекс залишиться в неї на кілька днів перед тим як переїхати до Канади. Заінтригована його допитливістю, жінка згодом дізнається, що він їй брехав. Алекс готується до іншого життя. Мюріель мусить діяти всупереч, часу втрачати не можна.