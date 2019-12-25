Католическое Рождество: история и особенности праздника, что нельзя делать

Католическое Рождество (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Католическое Рождество празднуют 25 декабря в Украине и многих других странах мира

Католическое Рождество отмечают 25 декабря во многих странах мира христиане западного обряда. В Украине с 2017 года праздник стал государственным, и сегодняшняя дата в наших календарях - выходной день.

В этот большой религиозный праздник прихожане католической, лютеранской, англиканской церквей и части протестантских конфессий славят рождение Сына Божьего, и хоть в основе праздника лежит одно событие, обряды и традиции празднования у православных несколько отличаются.

Рождество католики празднуют восемь дней - с 25 декабря по 1 января. Оно имеет пять дней предпразднества (с 20 по 24 декабря) и шесть дней попразднества.

Католическое Рождество отмечается 25 декабря (Фото: pixabay.com)

В канун Рождества Христова 24 декабря католики отмечают Сочельник - в этот период соблюдается особо строгий пост, и разрешается есть сваренные с медом пшеничные или ячменные зерна - сочиво. С появлением на небе первой вечерней звезды пост заканчивается, и в храмах совершают торжественные рождественские богослужения-мессы. Присутствие на них верующих - обязательно. После этого прихожане расходятся по домам на праздничный ужин.

Отметим, что к Рождеству католики относятся очень серьезно и любят его больше, чем Новый год.

Нужно сказать, что в Украине поднимать тему возможного переноса даты празднования Рождества (с Григорианского на Юлианский календарь) стали не в последний год, а значительно раньше. В ПЦУ отмечают, что для проведения реформы церковного календаря нужно одобрение общества. По словам митрополита Епифания, священники могут вести просветительскую работу и объяснять пастве "почему это не принципиально - 7 или 25".

Интересно, что несколько лет назад украинские язычники выступали с доводами в пользу празднования Рождества Христова на 25 декабря, аргументируя тем, что на эту дату выпадает зимнее солнцестояние - начало нового витка планеты вокруг Солнца.

Действительно, дата празднования католического Рождества, 25 декабря, была выбрана не случайно. Именно в этот день народы Европы в дохристианские времена отмечали День Солнца (ночь накануне праздника - самая длинная в году). Позже Церковь решила не нарушать старых традиций, а сделать так, чтобы праздник Рождества "случайно" совпал с уже известным... и через некоторое время о Дне Cолнца мало уже кто вспоминал, а вот Рождество отмечают и по сей день.

Рождественские свечи также напрямую связаны с языческими верованиями, ведь с помощью огня наши предки отгоняли злых духов зимы. В христианскую эпоху свеча приобрела особое значение и стала символизировать путь, который каждый из нас выбирает в жизни сам, а также победу светлых сил над темными.

Свеча является одним из символов Рождества (Фото: pixabay.com/Studio32)

Исторически достоверная дата рождения Иисуса Христа пока неизвестна. Священное Писание не указывает ни дня, ни года, когда именно родился Спаситель. Расчеты, положенные в основу нашей эры, были сделаны в 525 году римским монахом, папским архивариусом Дионисием Малым, который опирался на данные Хронографического сборника 354 года. В этих сборниках рождение Иисуса было отнесено к году консульства Гая Цезаря и Эмилия Павла, то есть на 1 год н. е. В Хронографе 354 года записано так: "При этих консулах Господь Иисус Христос родился в 8-й день до январских календ в пятницу 15-й луны".

Исследователи выяснили, что дата ошибочна - Христос родился на 5 или 6 лет раньше, между 748 и 749 годом римского летоисчисления, как на то указывает год смерти Ирода I Великого и астрономические подсчеты, которые учли также память о затмение луны, о которой говорят тогдашние историки. Ко времени рождения Иисуса при жизни Ирода I Великого указывает нам и первоисточник - Евангелия от Матфея.

Также в Евангелие от Луки об этом времени написано, что тогда состоялся первая перепись в Иудее, а власть имел над ней наместник римского императора Октавиана Августа - Квирин. О второй переписи, которая состоялсь между 6-8 годами также упоминает Иосиф Флавий в Еврейской древности.

Одним из главных атрибутов и украшений в Рождественские праздники у католиков являются елки, венки из омелы, чулочки или носки для подарков для детей от Санта-Клауса. К слову, самые первые рождественские подарки делали друг другу еще древние римляне на заре раннего христианства: обменивались коробочками с презентами внутри.

В Рождество принято дарить подарки (Фото: pixabay.com)

Часто в доме устанавливают скульптурную композицию с яслями, наполненными соломой. Ее же многие кладут под праздничную скатерть перед сервировкой стола в Сочельник.

Считается, что вечером в Сочельник на столе обязательно должно быть 12 постных блюд, отведать которые нужно каждому члену семьи. Даже если вы не осилили всю дюжину за вечер - остается время и для праздничного 25 декабря. Католики верят, что если не попробовать какое-либо из 12-и блюд, можно навлечь на себя несчастья в новом году.

Важным запретом у католиков в Рождество являются ссоры и ругань, особенно между членами семьи.

У верующих западного обряда есть интересная особенность - в каждом доме за столом при сервировке на праздник накрывают на одну персону больше, чем будет присутствовать за ужином. Пустой прибор символизирует связь с умершими предками, связь поколений, а также остается сигналом, что в этом доме всегда рады гостям.