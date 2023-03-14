"Категорично проти": російський актор Назаров пояснив, чому не буде донатити на ЗСУ

Під час розмови Назаров підтвердив свою нещодавню тезу про те, що хоч і підтримує Україну у війні з російськими окупантами, але давати гроші на підтримку збройних сил нашої держави не буде.

"Я проти того, щоб люди вбивали людей. Це недопустимо! Люди не повинні вбивати людей. Це ескалація, вона ніколи не зупиниться, якщо ми самі за кордонами цього конфлікту не зупинимось", - заявив Назаров.

Після цього він процитував міністра закордонних справ СРСР у 1957-1985 роках Андрія Громика.

"Краще десять років переговорів, ніж один день війни", - сказав Назаров.

"Я проти. Категорично проти", - додав він.

Зауважимо, що на початку березня актор доволі різко відреагував на подібне питання.

Тоді в бесіді з Марком Фейгіним Назаров розповів, що одного разу його попросили допомогти нашим військовим й написали з проханням надіслати гроші на безпілотник. Проте він грубо відмовився.

"Все ж потрібно розуміти, що є якісь речі, на які я особисто піти не можу. Коли мені пишуть в Instagram: "Збираємо гроші для української армії, на безпілотники надішліть, будь ласка, гроші". Я кажу: "Ви що, з глузду з'їхали? Ви всерйоз це від мене, від росіянина, просите?" - розповів Назаров.