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Російський режисер в Києві набирає дітей для ролей сиріт з Бахмуту: розгорається скандал

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Київ, Понеділок 13 березня 2023 19:49
Російський режисер в Києві набирає дітей для ролей сиріт з Бахмуту: розгорається скандал Російський режисер збирається знімати фільм про Бахмут (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

В Київ заявився російський режисер, який набирає дітей для зйомок фільму про дітей-сиріт з Бахмуту. Проходитимуть вони найближчими днями під Києвом, от тільки батьки акторів не знають, хто ініціатор зйомок...

Про це розповіла українська режисерка Ірина Цілик у Facebook.

Що відомо про скандал

Режисера звати Алєксандр Молочніков і він планує знімати свій ігровий короткий метр про дітей з Бахмута 16-18 березня. Він разом з оператором уже в Україні, намагається швидко зібрати українську команду та провести зйомки в реальній локації - зруйнованому домі.

"От тільки інформація про те, що режисер - росіянин, чомусь переважно приховується від потенційних учасників. Колеги, будьте обережні!" - пише Ірина Цілик.

Хто такий Молочніков

30-річний "митець" ще минулого року знімав кіно у Росії, а тепер живе в Нью-Йорку і має американський паспорт.

Російський режисер в Києві набирає дітей для ролей сиріт з Бахмуту: розгорається скандал

Олександр Молочніков (фото: росЗМІ)

Ще 2022-го він зняв веб-серіал російського виробництва "Монастырь". Прем'єра міні-серіалу відбулася наприкінці минулого року...

Цікаво, що цей горе-режисер заявляє вголос, що має підтримку Офісу президента України і отримав прес-карти для себе та оператора. Але ця інформація не підтверджена - лише зі слів самого Молочнікова українському художнику-постановникові Івану Левченку, якого він вербував на зйомки цього самого фільму про Бахмут.

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Олекскандр Молочніков режиссер