"Категорически против": актер Назаров объяснил, почему не будет донатить на ВСУ

Во время разговора Назаров подтвердил свой недавний тезис о том, что хоть и поддерживает Украину в войне с российскими оккупантами, но давать деньги в поддержку вооруженных сил нашего государства не будет.

"Я против того, чтобы люди убивали людей. Это недопустимо! Люди не должны убивать людей. Это эскалация, она никогда не остановится, если мы сами за границами этого конфликта не остановимся", - заявил Назаров.

После этого он процитировал министра иностранных дел СССР в 1957-1985 годах Андрея Громыко.

"Лучше десять лет переговоров, чем один день войны", - сказал Назаров.

"Я против. Категорически против", - добавил он.

Заметим, что в начале марта актер довольно резко отреагировал на этот вопрос.

Тогда в беседе с Марком Фейгиным Назаров рассказал, что однажды его попросили помочь нашим военным и написали с просьбой послать деньги на беспилотник. Однако он грубо отказался.

"Все же нужно понимать, что есть какие-то вещи, на которые я лично пойти не могу. Когда мне пишут в Instagram: "Собираем деньги для украинской армии, на беспилотники пришлите, пожалуйста, деньги". Я говорю: "Вы что, с ума сошли? Вы всерьез это от меня, от россиянина, просите?" - рассказал Назаров.