Что категорически запрещено готовить в мультиварке: это должны знать все

Попкорн

Как известно, максимальная температура в большинстве мультиварок не превышает 175 °C, а для попкорна нужно как минимум 200 °C.

Поэтому воздушную кукурузу лучше готовить в сковороде или микроволновой печи.

Попкорн нельзя готовить в мультиварке (pixabay)

Молочные каши

Молочную кашу можно варить в мультиварке только при специальном режиме. Молоко при закипании непременно начнет "убегать" и поэтому мультиварку придется долго отмывать.

Отметим, что время приготовления значительно увеличивается, примерно до часа.

Что нельзя готовить в мультиварке (pixabay)

Блины

Пожарить блины в мультиварке вам не удастся. Все потому, что они даже не смогут "прихватиться" в глубокой чаше мультиварки и перевернуть вы их точно не сможете.

Поэтому лучшим решением будет пожарить блины на сковороде.

Блины нельзя жарить в мультиварке (pixabay)

Картофель фри

Такое блюдо обжаривают в кипящем масле при 227 °C. Соответствующую температуру не в состоянии обеспечить даже мультиварка с наибольшей мощностью 1000 Вт.

Однако, поджарить конечно можно, но она не будет такой хрустящей, как картошка фри.

Что нельзя жарить в мультиварке (pixabay)

Безе

Такой французский десерт в мультиварке точно не получится. В частности, он должен выпекаться при низкой температуре в сухой атмосфере.

А так, как в мультиварке влажно, то безе не получится хрустящим.

Что нельзя готовить в мультиварке (pixabay)