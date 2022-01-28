Что категорически запрещено готовить в мультиварке: это должны знать все

Одним из самых полезных кухонных девайсов является мультиварка. Она упрощает и уменьшает время приготовления пищи. Однако, как оказалось, не все продукты можно в ней готовить. Какие продукты категорически нельзя готовить в мультиварке - читайте ниже. Попкорн Как известно, максимальная температура в большинстве мультиварок не превышает 175 °C, а для попкорна нужно как минимум 200 °C. Поэтому воздушную кукурузу лучше готовить в сковороде или микроволновой печи. Попкорн нельзя готовить в мультиварке (pixabay) Молочные каши Молочную кашу можно варить в мультиварке только при специальном режиме. Молоко при закипании непременно начнет убегать и поэтому мультиварку придется долго отмывать. Отметим, что время приготовления значительно увеличивается, примерно до часа. Что нельзя готовить в мультиварке (pixabay) Блины Пожарить блины в мультиварке вам не удастся. Все потому, что они даже не смогут прихватиться в глубокой чаше мультиварки и перевернуть вы их точно не сможете. Поэтому лучшим решением будет пожарить блины на сковороде. Блины нельзя жарить в мультиварке (pixabay) Картофель фри Такое блюдо обжаривают в кипящем масле при 227 °C. Соответствующую температуру не в состоянии обеспечить даже мультиварка с наибольшей мощностью 1000 Вт. Однако, поджарить конечно можно, но она не будет такой хрустящей, как картошка фри. Что нельзя жарить в мультиварке (pixabay) Безе Такой французский десерт в мультиварке точно не получится. В частности, он должен выпекаться при низкой температуре в сухой атмосфере. А так, как в мультиварке влажно, то безе не получится хрустящим. Что нельзя готовить в мультиварке (pixabay) Ранее мы сообщали, как правильно почистить мультиварку средствами, которые есть в каждом доме.