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Что категорически запрещено готовить в мультиварке: это должны знать все

Автор: Татьяна Самарук

Одним из самых полезных кухонных девайсов является мультиварка. Она упрощает и уменьшает время приготовления пищи. Однако, как оказалось, не все продукты можно в ней готовить.

Какие продукты категорически нельзя готовить в мультиварке - читайте ниже.

Попкорн

Как известно, максимальная температура в большинстве мультиварок не превышает 175 °C, а для попкорна нужно как минимум 200 °C.

Поэтому воздушную кукурузу лучше готовить в сковороде или микроволновой печи.

Попкорн нельзя готовить в мультиварке (pixabay)

Ранее мы сообщали, как правильно почистить мультиварку средствами, которые есть в каждом доме.

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