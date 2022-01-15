Как правильно почистить мультиварку средствами, которые есть в каждом доме
Без мультиварки сейчас не обходится ни одна хозяйка. В частности, в ней готовят все. Однако, ухаживать за ней следует осторожно и правильно.
Так, почистить мультиварку можно всего несколькими средствами, которые есть каждому дому, сообщает merry maids.
Как почистить электрическую мультиварку
В частности, если в инструкции от производителя пишет, что детали можно мыть в посудомоечной машине, то можете очистить ее таким образом.
Для этого вам понадобится:
- мягкое средство для мытья посуды;
- теплая вода;
- старая зубная щетка или маленькая щетка;
- салфетки из микрофибры;
- губка из микрофибры;
- дистиллированный белый уксус в бутылке с распылителем.
Сначала вытащите все детали изнутри, учитывая внутренний горшок.
Все засохшие кусочки пищи в уголках, и трещинах на внешней стороне плиты чистьте щеткой. Также снаружи помойте мультиварку тряпкой, смоченной уксусом. К тому же вытрите разводы сухой салфеткой из микрофибры.
Затем смешайте несколько капель мыла для мытья посуды с теплой водой в кухонной раковине. Этим вымойте все элементы мультиварки и внутреннюю кастрюлю вручную мыльной водой и губкой или тряпкой из микрофибры. Крышку вымойте таким же способом.
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