Как правильно почистить мультиварку средствами, которые есть в каждом доме

Без мультиварки сейчас не обходится ни одна хозяйка. В частности, в ней готовят все. Однако, ухаживать за ней следует осторожно и правильно.

Так, почистить мультиварку можно всего несколькими средствами, которые есть каждому дому, сообщает merry maids .

Как почистить электрическую мультиварку

В частности, если в инструкции от производителя пишет, что детали можно мыть в посудомоечной машине, то можете очистить ее таким образом.

Для этого вам понадобится:

мягкое средство для мытья посуды;

теплая вода;

старая зубная щетка или маленькая щетка;

салфетки из микрофибры;

губка из микрофибры;

дистиллированный белый уксус в бутылке с распылителем.

Сначала вытащите все детали изнутри, учитывая внутренний горшок.

Все засохшие кусочки пищи в уголках, и трещинах на внешней стороне плиты чистьте щеткой. Также снаружи помойте мультиварку тряпкой, смоченной уксусом. К тому же вытрите разводы сухой салфеткой из микрофибры.

Затем смешайте несколько капель мыла для мытья посуды с теплой водой в кухонной раковине. Этим вымойте все элементы мультиварки и внутреннюю кастрюлю вручную мыльной водой и губкой или тряпкой из микрофибры. Крышку вымойте таким же способом.