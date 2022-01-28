Що категорично заборонено готувати в мультиварці: це мають знати усі

Попкорн

Як відомо, максимальна температура в більшості мультиварок не перевищує 175 °C, а для попкорну потрібно як мінімум 200 °C.

Тому повітряну кукурудзу краще готувати в сковороді або мікрохвильовій печі.

Попкорн не можна готувати в мультиварці (pixabay)