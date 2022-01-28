Що категорично заборонено готувати в мультиварці: це мають знати усі

Одним із найкорисніший кухонних девайсів є мультиварка. Вона спрощує та зменшує час готування їді. Однак, як виявилось, не усі продукти можна в ній готувати. Які продукти категорично не можна готувати в мультиварці - читайте нижче. Попкорн Як відомо, максимальна температура в більшості мультиварок не перевищує 175 °C, а для попкорну потрібно як мінімум 200 °C. Тому повітряну кукурудзу краще готувати в сковороді або мікрохвильовій печі. Попкорн не можна готувати в мультиварці (pixabay) Молочні каші Молочну кашу можна варити в мультиварці тільки при спеціальному режимі. Молоко при закипанні неодмінно почне тікати і тому мультиварку доведеться довго відмивати. Зазначимо, що час приготування значно збільшується, приблизно до години. Що не можна готувати у мультиварці (pixabay) Млинці Посмажити млинці в мультиварці вам не вдасться. Все тому, що вони навіть не зможуть прихопитися в глибокій чаші мультиварки й перевернути ви їх точно не зможете. Тому найкращим рішенням буде посмажити млинці на сковороді. Млинці не можна смажити у мультиварці (pixabay) Картопля фрі Таку страву обсмажують в киплячій олії при 227 °C. Відповідну температуру не в змозі забезпечити навіть мультиварка з найбільшою потужністю 1000 Вт. Однак, підсмажити звичайно можна, але вона не буде такою хрусткою, як картопля фрі. Що не можна смажити в мультиварці (pixabay) Безе Такий французький десерт в мультиварці точно не вийде. Зокрема, він має випікатися при низькій температурі в сухій атмосфері. А так, як в мультиварці волого, то безе не вийде хрустким. Що не можна готувати в мультиварці (pixabay) Раніше ми повідомляли, як правильно почистити мультиварку засобами, які є у кожній домівці.