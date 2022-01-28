Что категорически нельзя есть беременным: список запрещенных продуктов

Что нельзя есть на ранних сроках

В первом триместре беременной нужно следить за тем, чтобы питание оставалось сбалансированным и разнообразным. В частности, стоит есть продукты, богатые белками, углеводами, минеральными веществами и жирами. Категорически нужно исключить лишь алкоголь.

Также нельзя включать в ежедневный рацион:

жирную и слишком острую пищу;

фаст-фуд;

консервы и копчености;

недоваренное или недожаренное мясо и рыбу;

сладкие и газированные напитки;

экзотические фрукты;

продукты, которые содержат аллергены (мед, грибы, морепродукты).

Дневная норма калорий в среднем должна составлять примерно 2500 ккал.

К тому же ежедневный рацион стоит разбить на 5-6 подходов. Лучше есть чаще всего, но маленькими порциями.

Что запрещено есть беременным (pixabay)

Что запрещено есть на поздних сроках

Поздние сроки беременности характеризуются быстрым ростом плода. Поэтому беременной нужно потреблять не менее 2500-2800 калорий в сутки. Рацион должен состоять из простых компонентов, богатых витаминами, минералами и микроэлементами.

Важно как можно меньше есть острую, копченую и соленую пищу.

Стоит контролировать количество потребляемой соли, ведь из-за нее в организме беременной задерживается жидкость, которая вызывает отеки и нагружает почки.

Исключить полуфабрикаты и консервированные продукты.

Список вредных продуктов