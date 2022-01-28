Что категорически нельзя есть беременным: список запрещенных продуктов

Беременность - один из самых счастливых периодов в жизни женщины. Поэтому для максимально легкого течения беременности необходимо следовать рекомендациям врача и заботиться о питании.
Что нельзя есть во время беременности, сообщает mothercare.
В первом триместре беременной нужно следить за тем, чтобы питание оставалось сбалансированным и разнообразным. В частности, стоит есть продукты, богатые белками, углеводами, минеральными веществами и жирами. Категорически нужно исключить лишь алкоголь.
Также нельзя включать в ежедневный рацион:
Дневная норма калорий в среднем должна составлять примерно 2500 ккал.
К тому же ежедневный рацион стоит разбить на 5-6 подходов. Лучше есть чаще всего, но маленькими порциями.
Поздние сроки беременности характеризуются быстрым ростом плода. Поэтому беременной нужно потреблять не менее 2500-2800 калорий в сутки. Рацион должен состоять из простых компонентов, богатых витаминами, минералами и микроэлементами.
Важно как можно меньше есть острую, копченую и соленую пищу.
Стоит контролировать количество потребляемой соли, ведь из-за нее в организме беременной задерживается жидкость, которая вызывает отеки и нагружает почки.
Исключить полуфабрикаты и консервированные продукты.
Ранее мы сообщали, что врач назвала самый полезный "женский" овощ.
Также мы писали, что медики ответили на важный вопрос, безопасен ли парацетамол для беременных.