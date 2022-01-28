Що категорично не можна їсти вагітним: список заборонених продуктів

Що не можна їсти на ранніх термінах

У першому триместрі вагітної потрібно стежити за тим, щоб харчування залишалося збалансованим та різноманітним. Зокрема, варто їсти продукти, багаті на білки, вуглеводи, мінеральні речовини й жири. Категорично потрібно виключити лише алкоголь.

Також не можна включати до щоденного раціону:

жирну та надто гостру їжу;

фаст-фуд;

консерви та копченості;

недоварене або недосмажене м'ясо та рибу;

солодкі та газовані напої;

екзотичні фрукти;

продукти, які містять алергени (мед, гриби, морепродукти).

Денна норма калорій в середньому має становити приблизно 2500 ккал.

До того ж щоденний раціон варто розбити на 5-6 підходів. Краще їсти найчастіше, але маленькими порціями.

Що заборонено їсти вагітним (pixabay)

Що заборонено їсти на пізніх термінах

Пізні терміни вагітності характеризуються швидким зростанням плода. Тому вагітній потрібно споживати щонайменше 2500-2800 калорій на добу. Раціон повинен складатися з простих компонентів, багатих на вітаміни, мінерали й мікроелементи.

Важливо якнайменше їсти гостру, копчену та солону їжу.

Варто контролювати кількість споживаної солі, адже через неї в організмі вагітної затримується рідина, яка викликає набряки та навантажує нирки.

Виключити напівфабрикати та консервовані продукти.

Список шкідливих продуктів