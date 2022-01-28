Що категорично не можна їсти вагітним: список заборонених продуктів

Вагітність – один із найщасливіших періодів у житті жінки. Тому для максимально легкого перебігу вагітності необхідно дотримуватись рекомендацій лікаря та дбати про харчування.
Що не можна їсти під час вагітності, повідомляє mothercare.
У першому триместрі вагітної потрібно стежити за тим, щоб харчування залишалося збалансованим та різноманітним. Зокрема, варто їсти продукти, багаті на білки, вуглеводи, мінеральні речовини й жири. Категорично потрібно виключити лише алкоголь.
Також не можна включати до щоденного раціону:
Денна норма калорій в середньому має становити приблизно 2500 ккал.
До того ж щоденний раціон варто розбити на 5-6 підходів. Краще їсти найчастіше, але маленькими порціями.
Пізні терміни вагітності характеризуються швидким зростанням плода. Тому вагітній потрібно споживати щонайменше 2500-2800 калорій на добу. Раціон повинен складатися з простих компонентів, багатих на вітаміни, мінерали й мікроелементи.
Важливо якнайменше їсти гостру, копчену та солону їжу.
Варто контролювати кількість споживаної солі, адже через неї в організмі вагітної затримується рідина, яка викликає набряки та навантажує нирки.
Виключити напівфабрикати та консервовані продукти.
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