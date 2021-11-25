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Медики ответили на важный вопрос, безопасен ли парацетамол для беременных

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Четверг 25 ноября 2021 13:02
Медики ответили на важный вопрос, безопасен ли парацетамол для беременных Фото: Можно ли принимать парацетамол беременным женщинам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Парацетамол - сильнодействующее, жаропонижающее средство. Но стоит ли использовать его при беременности?

На этот ответ дали медики, пишет The Sun.

Можно ли принимать парацетамол женщинам в положении

Очень многие женщины во время вынашивания ребенка беспокоятся о лекарствах, не навредят ли они малышу в утробе?

Итак, парацетамол можно применять при беременности, а также при кормлении грудью. Он является лучшим обезболивающим и жаропонижающим препаратом.

В сентябре 2021 года в журнале Nature Reviews Endocrinology была опубликована новая статья, в которой содержится призыв к осторожности при приеме парацетамола во время беременности. Именно осторожности, но не запрета его принимать.

Какие побочные эффекты парацетамола?

Парацетамол очень редко вызывает побочные эффекты, если принимать его в правильной дозировке. Если вы заметили какие-то неприятные ощущения - проконсультируйтесь с вашим семейным врачом.

Сколько таблеток можно принимать в день?

Обычная доза для взрослых - одна или две таблетки по 500 мг до 4 раз в сутки. Важно соблюдать интервалы не менее 4 часов между дозами и никогда не превышать более 4000 мг в день.

Как мы ранее писали, врач развеял миф о популярном лекарстве.

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