Медики ответили на важный вопрос, безопасен ли парацетамол для беременных
Парацетамол - сильнодействующее, жаропонижающее средство. Но стоит ли использовать его при беременности?
На этот ответ дали медики, пишет The Sun.
Можно ли принимать парацетамол женщинам в положении
Очень многие женщины во время вынашивания ребенка беспокоятся о лекарствах, не навредят ли они малышу в утробе?
Итак, парацетамол можно применять при беременности, а также при кормлении грудью. Он является лучшим обезболивающим и жаропонижающим препаратом.
В сентябре 2021 года в журнале Nature Reviews Endocrinology была опубликована новая статья, в которой содержится призыв к осторожности при приеме парацетамола во время беременности. Именно осторожности, но не запрета его принимать.
Какие побочные эффекты парацетамола?
Парацетамол очень редко вызывает побочные эффекты, если принимать его в правильной дозировке. Если вы заметили какие-то неприятные ощущения - проконсультируйтесь с вашим семейным врачом.
Сколько таблеток можно принимать в день?
Обычная доза для взрослых - одна или две таблетки по 500 мг до 4 раз в сутки. Важно соблюдать интервалы не менее 4 часов между дозами и никогда не превышать более 4000 мг в день.
Как мы ранее писали, врач развеял миф о популярном лекарстве.