Катастрофа украинского самолета в Иране: Серега написал трогательный стих

После крушения украинского самолета в Иране и гибели 176 человек, включая 11 граждан Украины, на борту Boeing-737 авиакомпании МАУ, в Украине 9 января объявлен день траура. Общество скорбит о жертвах катастрофы, и в аэропорт "Борисполь" и под иранское посольство в Киеве люди приносят цветы и бумажные самолетики. Белорусский рэпер Серега, также известный под псевдонимом Полиграф ШарикOFF, написал трогательный стих по поводу трагедии.

Артист и студент Харьковский авиационного института опубликовал поэзию на своей странице в Facebook.

В произведении экс-участник шоу "Танцы со звездами 2019" Сергей Пархоменко провел параллели с другими событиями на международной политической арене в день авиакатастрофы - в частности, официальную церемонию открытия 8 января газопровода "Турецкий поток" при участии президентов Турции, РФ, Сербии и премьера Болгарии.

Также в стихе Серега отметил череду других "совпадений", продолжающиеся боевые действия, гибель людей "по плану ферзя".

Боинг утром без всякого предупреждения

в облаках превратился в кровавый цветок

это все совпадение.. все совпадение..

в этот день запустили турецкий поток

в терминале встречали без лиц привидения

губы тихо шептали.. дочурка.. сынок

это все совпадения, все совпадения

в этот день запустили турецкий поток

все баланса земного как-будто бы ради

хомо эра за эрой друг друга теснят

эти хомо как прежде друг другу не рады..

между этими хомо как прежде резня

сто веков, сто эпох, сто царей, сто империй

с той поры, как с деревьев спустились, дрожа

ни единого дня без обид и истерик

убивают друг друга, плодясь и множАсь

все как прежде, затейливых камушков ради,

ради шкур про запас и пещер видовых

Победителям жизни как прежде награды

самки, сладко текущие, зебры и львы

колесницы в багряном как солнце металле

и ковчеги с добром, что осметить нельзя

за кровавой баталией снова баталия

пешки падают в бездну по плану ферзя

и смеются одни, газ качая по трубам

и с надеждой в груди спать идут по ночам,

и рыдают другие, качаясь над трупами,

голосами дурными зовут палача

безопасным ремнем обнимая сиденье

кто-то спал, кто-думал о чем-то в тот миг

это все совпадение.. все совпадение

написали в то утро ведущие СМИ.

Серега написал стих про крушение самолета МАУ в Иране (Фото: facebook.com/SeryogaBook)

Пользователи сети живо отреагировали на поэзию и отмечают талант артиста, который очень тронул своим произведением по поводу страшной катастрофы самолета в Иране.

Браво, Сергей. Все в точку. Все по делу. Зацепили всех.

Невероятно сильно и правдиво... и от этого больно душе...

Как больно... все в точку... давайте любить друг друга;

Сердечное сострадание всем родным и близким. Царствие Небесное всем, кто был на борту PS 752. При крушении самолета погибли 28 детей...

Серега написал стих про крушение самолета МАУ в Иране (Скрин комментариев facebook.com/SeryogaBook)