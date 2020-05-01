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Над Арктикой закрылась гигантская озоновая дыра

Новости » Общество     01.05.2020 - 23:53
Над Арктикой закрылась гигантская озоновая дыра
Иллюстративное фото (NASA)

В марте дыра достигла рекордного уровня, невиданного с 2011 года

В апреле над Арктикой закрылась особо большая озоновая дыра. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

При этом еще в марте дыра достигла рекордного уровня, невиданного с 2011 года.

По словам пресс-секретаря Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис, это весеннее явление было обусловлено наличием в атмосфере частиц, которые разрушают озон, а также очень холодной зимой в стратосфере.

"Эти два факторы в сочетании привели к очень высокого уровня разрушения озона, хуже то, что мы видели в 2011 году. Теперь ситуация вернулась к нормальному состоянию вещей, озоновая дыра закрылась", - сообщила она.

Отметим в марте озоновый слой достиг критически низкой толщины из-за глобального потепления, спровоцированного деятельностью человека.

Напомним, благодаря карантину, введенному из-за распространения коронавируса в большинстве стран мира улучшилась экология.

Спутники NASA и Европейского космического агентства зафиксировали значительное снижение вредных выбросов в атмосферу и констатировали, что в ряде регионов воздух стал намного чище. Например, данные исследования показали, что над промышленным Китаем показатели диоксида азота приблизились к норме.

Одновременно Украине грозит экологическая катастрофа. Бесснежная и теплая зима спровоцировала значительное обмеление рек и озер в Украине, и в бассейнах водных артерий страны сложилась неблагоприятная гидрологическая ситуация.

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