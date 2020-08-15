В катакомбах под Одессой потерялись глухонемые парни: вдохновились видео о диггерстве

Под Одессой в катакомбах заблудились четверо глухонемых молодых людей, которые вдохновились видео в сети о диггерстве и путешествиях по штольням и решили повторить такой квест. Ребята отправились без подготовки и не взяли с собой даже воды, и ситуация чуть не закончилась трагедией.

В итоге любители острых впечатлений пробыли в подземных галереях полтора суток. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как рассказал спелеолог Игорь Грек, в катакомбах около села Холодная Балка в Беляевском районе больше 120 км. Температура внутри около +13 градусов, есть значительная влажность, и человек через некоторое время начинает замерзать. Некоторые части тут грозят обрушением, и без света люди никуда не могут двигаться в катакомбах, соответственно существует опасность погибнуть.

Вскоре ребята поняли, что заблудились в подземных коридорах. Чудом им удалось поймать в одном месте мобильный сигнал, после чего они отправили СМСку родным - и им на помощь отправились спасатели и полицейские, а также позвали группу волонтеров спелеологов.

В темноте четверо друзей даже не видели и не слышали друг друга, так как имеют нарушения слуха и речи. И даже на языке жестов без света общаться было сложно. К тому же сел аккумулятор на телефонах, погасли фонарики.

Как рассказала спикер ГУ ГСЧС Одесской области Ольга Сафронова, в такой ситуации было очень сложно найти мужчин. Их родственники очень волновались и переживали. Гражданам даже потребовалась помощь психолога.

Через некоторое время друзья решили разделиться: двое остались на месте, а другие продолжили блуждать. Спустя несколько часов им посчастливилось найти выход. Ребята показали спасателям направление, где оставили своих товарищей.

Когда молодых людей нашли, те уже еле держались.

"Они уже разбросали кругом бумагу, чтобы отмечать места, де уже были - словно хлебные крошки. Но делали это хаотично", - говорит представитель ГО "Поиск" Олег Пищурников.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС Одесской области, молодых людей 1994 и 1999 годов рождения вывели из катакомб ночью 13 августа. Ребятам медицинская помощь не потребовалась, состояние здоровья было удовлетворительное.

Под Одессой в катакомбах спасли парней с проблемами слуха и речи (фото: od.dsns.gov.ua)

Ранее сообщалось, что недавно в Карпатах спасли двух туристов, которые заблудились на Говерле.