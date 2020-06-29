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В Карпатах спасли двух туристов, которые заблудились на Говерле

Новости » Общество     29.06.2020 - 03:54
В Карпатах спасли двух туристов, которые заблудились на Говерле
Фото: гора Говерла (twitter.com/CarpathianLand)

Туристы заблудились во время спуска с горы

В Карпатах спасатели помогли спуститься с горы двум туристам. Они заблудились во время восхождения с Говерлы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области.

Так, 28 июня в 00:50 к дежурному поисково-спасательного отделения в пгт. Ворохта урочище Заросляк поступило сообщение от 2 туристов, жителей села Лисичев, Львовской области, о том, что во время схождения с горы Говерла они потеряли ориентировку и заблудились.

ГСЧС привлекло специализированную спасательную группу. В 01:50 спасатели нашли заблудившихся туристов недалеко от водопада, они были в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждались. Спасатели сопроводили заблудившихся туристов до учебно-спортивной базы "Заросляк".

Ранее сообщалось, что в Карпатах из-за резкого повышения уровня воды в реке застряли 22 туриста.

РБК-Украина писало, что в Карпатах погиб 26-летний турист из Львова от прямого попадания молнии, трагедия произошла на горе Грофа.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины туристы
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